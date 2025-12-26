اصفهان- خبرنگار کیهان:

پیشرفت فیزیکی روند اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در ۱۰۸ شهر استان اصفهان به بیش از ۴۰ درصد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان، زمین مورد نیاز ۵۳ هزار واحد تأمین شده، ۴۳ هزار واحد به صورت انبوه‌سازی و پیمانکاری در حال احداث و ۱۰ هزار واحد مسکونی هم به صورت گروه ساخت ویلایی تحویل مردم شده است. حمیدرضا فلاح‌چم آسمانی افزود: از ۵۰۰ هزار ثبت‌نام‌کننده طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار متقاضی واجد شرایط شده‌اند که ۷۰ هزار خانوار از کلان‌شهر اصفهان‌اند.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال، چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان در مناطق مختلف استان اصفهان واگذار می‌شود. مدیرعامل شرکت عمران بهارستان هم گفت: طرح نهضت ملی شهر بهارستان در اصفهان با تعریف ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی، بزرگ‌ترین طرح مسکن حمایتی در کشور است که به صورت یک‌جا ساخته می‌شود. محمدمهدی احمدی وعده داد تا پایان سال، هزار واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط در شهر جدید بهارستان واگذار شود.