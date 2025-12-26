فارسی | العربي | English
۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
احداث باغ ایران‌زاد در اصفهان با هدف ارزش‌گذاری به گونه‌های بومی ایران

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان از نهائی‌ شدن تفاهم‌نامه باغ ایران‌زاد یا اندمیک خبر داد و گفت: این باغ در محدوده منطقه ۱۳ اصفهان و با هدف ارزش‌گذاری به گونه‌های بومی ایران احداث 
می‌شود.
مجتبی حق‌شناس با اشاره به برگزاری جلسه مشترک سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و عقد قرارداد مشترک بین این دو سازمان اظهار کرد: باغ ایران‌زاد در مساحتی حدود ۵۰ هزار متر مربع در محدوده منطقه ۱۳ اصفهان و با هدف ارزش‌گذاری به گونه‌های بومی ایران احداث می‌شود.
وی افزود: در باغ اندمیک حدود ۴۰۰ گونه گیاهی بومی ایران به‌ویژه گونه‌های استان جمع‌آوری و با تکنیک‌های طراحی جلوه‌های بصری زیبایی ایجاد می‌کند تا علاوه ‌بر بهره‌گیری متخصصان و کارشناسان کشاورزی، فضای سبز و منابع طبیعی محیطی فرح‌بخش برای شهروندان و دانش‌آموزان فراهم شود.

