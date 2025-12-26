با ادامه روند مصرف گازوئیل برای تولید برق، تا کمتر از یک‌ماه آینده سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها به حدی پایین می‌آید که شاهد تکرار خاموشی‌های روزانه در فصل سرد سال خواهیم بود؛ مگر آنکه وزارت نفت و نیرو، برای این رخداد محتمل، از امروز چاره‌اندیشی کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حدود 10 روزی است که سرما در کشور فراگیر شده و یک‌هفته پیش از شروع زمستان، سرمای زمستانی در اغلب نقاط ایران با برف‌های پاییزی پایان آذرماه، دامن گستراند.

در روز سی‌ام آذرماه رکورد عجیب مصرف 672 میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ثبت شد و از مجموع 850 میلیون مترمکعب گاز تحویلی به شبکه برای تمامی مصارف دیگر از جمله نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع، گلخانه‌ها و... فقط کمتر از 180 میلیون مترمکعب باقی ماند.

با رشد عجیب مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، گازرسانی به سایر بخش‌ها از جمله نیروگاه‌ها بسیار محدود شده و حتی آنچه برآورد شده بود، به نیروگاه‌ها در روزهای اخیر تحویل نشده؛ از این‌رو، مصرف گازوئیل نیروگاهی به اوج رسیده است.

در دو روز ابتدائی زمستان (اول و دوم دی‌ماه) روزانه به طور متوسط

75 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل شده است.

مصرف مازوت هم با رکوردشکنی به 40 تا 45 میلیون لیتر رسیده و فاصله سوخت معادل مورد نیاز 230 میلیون مترمکعبی نیروگاه‌ها با این 120 میلیون لیتر (مجموع مصرف گاز و مازوت) با مصرف گازوئیل پوشش داده شده است.

یعنی حدود 100 تا 110 میلیون لیتر در روز گازوئیل در نیروگاه‌ها در حال مصرف است تا برق زمستانی کشور تأمین شود.

بررسی آمار مصرف سوخت نیروگاهی در آذرماه هم نشان می‌دهد که متوسط مصرف روزانه گازوئیل نیروگاهی در فاصله زمانی 23 تا 30 آذرماه، به رکورد عجیب 121 میلیون لیتر در روز رسیده است.

اینکه هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌ایم که مثل آبان سال گذشته که خاموشی‌های زمستانه از میانه پاییز شروع و با قطع دو ساعته برق در روزهای سرد سال مواجه شویم، به دلیل ذخیره‌سازی گازوئیل در مخازن نیروگاه‌ها در مهرماه امسال است که بیش از سه و نیم میلیارد لیتر گازوئیل برای سوخت زمستانه نیروگاه‌ها ذخیره‌سازی شد.

اما همین ذخایر هم با برنامه‌ریزی دقیق همراه نبوده است. به همین دلیل هم‌اکنون به یک و هفت دهم میلیارد لیتر کاهش یافته و نسبت به سه‌ماه پیش، نصف شده است. دلیل آن هم شیب تند مصرف گازوئیل در نیروگاه‌هاست.

متوسط تحویل روزانه گازوئیل به نیروگاه‌ها که در ماه گذشته حدود

50 میلیون لیتر در روز بوده، در فاصله زمانی 23 تا 30 آذرماه به رقم

62 میلیون لیتر افزایش یافته؛ اما دو برابر میزان تحویل روزانه، گازوئیل در نیروگاه‌ها در حال مصرف است.

با ادامه این روند، تا کمتر از یک‌ماه آینده، سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها به حدی پایین می‌آید که شاهد تکرار خاموشی‌های روزانه در فصل سرد سال خواهیم بود. مگر آنکه وزارت نفت و نیرو، برای این رخداد محتمل، از اکنون چاره‌اندیشی کنند.