آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران

عرضه بنزین سوپر وارداتی در جایگاه ۲۸۱ تهران آغاز شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که جایگاه‌های سیار انتقال سوخت با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در جایگاه ۲۸۱ سعادت آباد تهران خبر داد و اعلام کرد: همزمان با آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی توسط خودروهای سیار سوخت‌رسان در شهر تهران، عرضه این فرآورده در جایگاه سوخت ۲۸۱، واقع در سعادت‌آباد، میدان بهرود، انتهای بلوار پیام، پارکینگ پارک ژوراسیک آغاز شد.

بنزین سوپر وارداتی که پیش از این در بورس انرژی عرضه شده بود برای هر لیتر ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان کشف قیمت شد.

به گزارش فارس، طبق اطلاع کسب شده، هر لیتر بنزین برای جایگاه‌های سیار که در مناطقی از شهر عرضه می‌شود حدود ۸۰ هزار تومان به علاوه هزینه جایگاه سیار انتقال سوخت است.

اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد در روز اول عرضه بنزین سوپر وارداتی، ۶۵۰۰ لیتر از این فرآورده در جایگاه‌های اعلام شده، عرضه شد. بنزین سوپر وارداتی پیشتر با نرخ 65 هزار و 800 تومان تومان به کشور وارد شده بود.

هم‌اکنون پنج جایگاه سیار و یک جایگاه ثابت در تهران بنزین سوپر عرضه می‌کنند.