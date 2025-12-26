پرسپولیس با یک نتیجه اقتصادی دیگر به پیروزی رسید هفتمین تساوی تراکتور در قزوین رقم خورد

سرویس ورزشی-

تیم فوتبال پرسپولیس نیم‌فصل نخست لیگ برتر را با پیروزی مقابل مس رفسنجان به پایان رساند ولی تراکتور دیگر تیم مدعی در قزوین مقابل تیم شمس آذر متوقف شد.

هفته پانزدهم (نیم فصل) مسابقات فوتبال لیگ برتر طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با انجام پنج بازی در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد. در نخستین بازی این هفته تیم‌های استقلال خوزستان و ذوب‌آهن از ساعت 17:30 روز پنجشنبه در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری 2 بر صفر آبی‌های خوزستان خاتمه یافت.حجت احمدی در دقیقه 5+45 و ابوالفضل جلالی‌وند در دقیقه 49، 2 گل استقلال خوزستان را به ثمر رساندند تا این تیم پس از هفته‌ها به پیروزی برسد. چهارمین برد فصل شاگردان خلیفه‌اصل در حالی رقم خورد که آخرین برد آنها 3 ماه پیش (10 مهرماه) و در هفته ششم مقابل فجر در شیراز با نتیجه 2 بر یک رقم خورده بود و آنها در 8 هفته گذشته 6 باخت و 2 تساوی به دست آورده بودند و حالا با شکست ذوب‌آهن 16 امتیازی شدند و از منطقه خطر فاصله گرفتند و با روحیه‌ای خوب به تعطیلات نیم فصل می‌روند.ذوب‌آهن هم که به نوعی سلطان تساوی در این فصل نام گرفته است، پس از 4 هفته تساوی پیاپی در هفته‌های گذشته بالاخره دروازه‌اش باز شد و با شکست اهواز را ترک کرد.

در سایر بازی‌های این هفته که دیروز برگزار شد تیم آلومینیوم اراک از ساعت 13:30 در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک مقابل ملوان بندر انزلی صف‌آرایی کرد که این دیدار با برتری یک بر صفر ملوان به پایان رسید. قائم اسلامی‌خواه در دقیقه 1+90 تنها گل این مسابقه را روی ضربه‌ای دیدنی از پشت محوطه جریمه آلومینیوم به ثمر رساند. نکته جالب از تقابل آلومینیوم و ملوان این است که شش بازی قبلی دو تیم از زمان صعود به لیگ برتر، به تساوی یک- یک انجامیده بود که برنده بازی جام حذفی دو تیم هم با ضربات پنالتی تعیین شده بود. گل اسلامی‌خواه اما نوار تساوی‌های متوالی دیدارهای مستقیم دو تیم را پاره کرد.

در قزوین تیم‌های فوتبال شمس آذر و تراکتور تبریز از ساعت 15:30 در ورزشگاه سردار آزادگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شمس آذر که با 10 تساوی رکوردار بین تیم‌های لیگ است، با این مساوی 13 امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده پانزدهم جدول رده‌بندی به کار خود در نیم‌فصل اول پایان داد. شاگردان دراگان اسکوچیچ نیز با 22 امتیاز چهارم شدند. تراکتور یک بازی عقب افتاده برابر ملوان بندر انزلی در پیش دارد. تراکتور که در جام حذفی تیم پرسپولیس را در مرحله یک شانزدهم نهائی شکست داد و در لیگ نخبگان آسیا صعودش را به مرحله حذفی قعطی کرد، در لیگ برتر نتوانسته است امتیازهای لازم را کسب کند.

در رفسنجان تیم پرسپولیس موفق شد نیم‌فصل نخست لیگ برتر را با پیروزی مقابل مس به پایان برساند. در این دیدار که از ساعت 16:15 در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان برگزار شد پرسپولیس با پیروزی یک بر صفر توانست سومین برد متوالی و اقتصادی خود را جشن بگیرد. سروش رفیعی در دقیقه 24 روی پاس کات‌بک علی علیپور با یک ضربه دقیق تک گل این مسابقه را به ثمر رساند.

پرسپولیس در این بازی با ترکیب پیام نیازمند، یعقوب براجعه (82- سرژ اوریه)، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زاگان، سروش رفیعی(کاپیتان)(88- محمد خدابنده‌لو)، میلاد سرلک، محمد عمری (46- امین کاظمیان)، تیوی بیفوما (46- امید عالیشاه)، اوستون ارونوف (72- فرشاد احمدزاده) و علی علیپوربه میدان رفت.

پرسپولیسی‌ها در نیمه اول علاوه‌بر صحنه گل، بارها از جناج چپ خود با مثلث اوستون ارونوف، بیفوما و میلاد محمدی با محوطه جریمه مس نفوذ کردند، اما در چند نوبت بی‌دقتی ارونوف و در یک مرحله نیز واکنش خوب میرزازاد روی ضربه عمری، سرخپوشان را در زدن گلی دیگر ناکام گذاشت.پیام نیازمند نیز در یک صحنه در دقیقه 14 با یک واکنش خوب دروازه پرسپولیس را نجات داد.

پرسپولیسی‌ها که در نیمه اول نسبت به حریف خود برتری نسبی داشتند، در نیمه دوم بازی پایاپایی را با حریف خود به نمایش گذاشتند. این در حالی بود که تیم مس رفسنجان از دقیقه 70 با اخراج یک بازیکن خود 10 نفره به کار ادامه داد، اما تیم اوسمار نتوانست از این برتری نفری استفاده کند و بازی با همان نتیجه یک بر صفر به پایان رسید.با این پیروزی تیم پرسپولیس 28 امتیازی شد و برای چندمین هفته متوالی، به صورت موقت راهی صدر جدول شد.

در آخرین بازی دیروز تیم‌های فجر شهیدسپاسی شیراز و فولاد خوزستان از ساعت 16:30 در ورزشگاه پارس شیراز برابر هم صف‌آرایی کردند که این بازی با برتری 2 بر یک فولاد به پایان رسید.در این بازی ابتدا تیم فولاد خوزستان با گلزنی احسان محروقی در دقیقه 70 پیش افتاد، اما با گلی که شروین بزرگ در دقیقه 9+90 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، کار به تساوی کشید. خطای پنالتی فولاد را هم چهره پراشتباه این روزهای تیم گل‌محمدی، علی نعمتی مرتکب شد. البته این پایان کار نبود و تیم فولاد خوزستان در دقیقه 14+90 توسط احسان محروقی به گل دوم رسید و سه امتیازی ارزشمند را به دست آورد.

قضاوت دیدار فجر سپاسی شیراز- فولاد خوزستان برعهده حسین امیدی بود که به محمود مطلق‌زاده و محمد آژیر از فجر سپاسی و علی نعمتی و ابوالفضل رزاق‌پور از فولاد خوزستان کارت زرد نشان داد.

برنامه سایر دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال به این شرح است:

شنبه 6 دی 1404

* پیکان...............................................خیبر خرم‌آباد (ساعت15:30)

* سپاهان.........................................چادرملو اردکان (ساعت17:30)

یکشنبه 7 دی 1404

* استقلال تهران.........................گل گهر سیرجان (ساعت16:30)