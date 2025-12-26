فارسی | العربي | English
۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ:

بیش از ۳ هزار خودروی رهاشده در تهران شناسایی و جابه‌جا شد

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ از شناسایی سه هزار و ۶۳۴ خودروی فرسوده و رهاشده در معابر پایتخت از ابتدای اجرای طرح ویژه جمع‌آوری این خودروها خبر داد.
به گزارش پلیس راهور، سرهنگ جهانشاه بهرام‌آبادی با تشریح جزئیات اجرای طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رهاشده در سطح شهر تهران اظهار داشت: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از بی‌نظمی شهری و ساماندهی معابر از ۱۹ مهرماه آغاز شده و همچنان در حال اجراست.
بهرام‌آبادی افزود: در جریان اجرای این طرح، تاکنون سه هزار و ۶۳۴ خودروی رهاشده در سطح پایتخت شناسایی که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۳۲ خودرو به پارکینگ‌های مجاز منتقل و دو هزار و دو دستگاه نیز پس از تماس پلیس با مالکان، توسط خودِ مالک از محل جابه‌جا یا جمع‌آوری شده است.
وی با اشاره به پیامدهای منفی رهاسازی خودروها در معابر عمومی گفت: خودروهای رهاشده می‌توانند موجب اختلال در جریان ترافیک شوند و در برخی نقاط نیز زمینه‌ساز تهدیدات امنیتی باشند؛ از این‌رو مدیریت صحیح این موضوع تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: وجود خودروهای رهاشده در معابر شهری باعث ایجاد نقاط کور ترافیکی می‌شود که علاوه‌بر آسیب به نمای شهری، می‌تواند برای رانندگان و عابران پیاده خطرآفرین باشد. هر خودروی فرسوده یا بلااستفاده که در مسیرهای عمومی رها شود، عملاً به یک مانع فیزیکی تبدیل شده و احتمال بروز تصادفات را افزایش می‌دهد.
بهرام‌آبادی از شهروندان خواست که از رهاکردن خودروهای فرسوده یا بلااستفاده در معابر عمومی خودداری کنند.

