جانشین پلیس راهور تهران بزرگ از شناسایی سه هزار و ۶۳۴ خودروی فرسوده و رهاشده در معابر پایتخت از ابتدای اجرای طرح ویژه جمع‌آوری این خودروها خبر داد.

به گزارش پلیس راهور، سرهنگ جهانشاه بهرام‌آبادی با تشریح جزئیات اجرای طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رهاشده در سطح شهر تهران اظهار داشت: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از بی‌نظمی شهری و ساماندهی معابر از ۱۹ مهرماه آغاز شده و همچنان در حال اجراست.

بهرام‌آبادی افزود: در جریان اجرای این طرح، تاکنون سه هزار و ۶۳۴ خودروی رهاشده در سطح پایتخت شناسایی که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۳۲ خودرو به پارکینگ‌های مجاز منتقل و دو هزار و دو دستگاه نیز پس از تماس پلیس با مالکان، توسط خودِ مالک از محل جابه‌جا یا جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به پیامدهای منفی رهاسازی خودروها در معابر عمومی گفت: خودروهای رهاشده می‌توانند موجب اختلال در جریان ترافیک شوند و در برخی نقاط نیز زمینه‌ساز تهدیدات امنیتی باشند؛ از این‌رو مدیریت صحیح این موضوع تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: وجود خودروهای رهاشده در معابر شهری باعث ایجاد نقاط کور ترافیکی می‌شود که علاوه‌بر آسیب به نمای شهری، می‌تواند برای رانندگان و عابران پیاده خطرآفرین باشد. هر خودروی فرسوده یا بلااستفاده که در مسیرهای عمومی رها شود، عملاً به یک مانع فیزیکی تبدیل شده و احتمال بروز تصادفات را افزایش می‌دهد.

بهرام‌آبادی از شهروندان خواست که از رهاکردن خودروهای فرسوده یا بلااستفاده در معابر عمومی خودداری کنند.