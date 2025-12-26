رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش گفت: بر‌اساس مطالعات تیمز و پرلز، زمان آموزش در ایران نسبت به کشورهای برگزار‌کننده این آزمون‌ها کمتر است.

حجت‌الاسلام علی لطیفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه جست‌وجوگری، کاوشگری و اکتشاف یکی از رویکردهای جدی در برنامه‌های درسی فعلی است، اظهار داشت: اگر قرار باشد محتوایی با رویکرد کاوشگرانه، آموزش داده شود نیازمند زمان بیشتر است. یکی از چالش‌ها در مدارس که به نظر من در افت کیفیت هم نقش دارد، زمان آموزش در مدارس است. در مطالعه تیمز و پرلز ثابت شده که زمان آموزش در ایران کمترین زمان نسبت به کشورهایی است که آزمون تیمز و پرلز برگزار می‌کنند. برای تربیت دانش‌آموز پژوهشگر باید به دانش‌آموز به اندازه کافی وقت داده شود تا در محیط طبیعی و عملی آزمایش انجام دهد و فرمولی جلو نرود.

لطیفی با بیان اینکه کتاب‌های درسی‌ در حوزه‌هایی مانند علوم و مطالعات اجتماعی براساس رویکرد کاوشگرانه و اکتشافی نوشته شده اما این‌گونه اجرا نمی‌شود چون معلم زمان و فرصت ندارد، افزود: وقتی زمان آموزش و امکانات در مدارس محدود باشد و اساساً مدرسه در کشور فضا و شرایطی که باید برای کاوشگر فراهم کند را نتواند فراهم کند، (کتابخانه و امکانات آزمایشگاهی نداشته باشد) معلم ناچار می‌شود مفاهیم را به‌صورت فشرده و حافظه‌محور منتقل کند و فرصت کاوش و تجربه از دانش‌آموز گرفته می‌شود. بنابراین باید به این سمت برویم که اصلاح انجام شود. وقتی فضا مهیا باشد دانش‌آموز انگیزه درس‌خواندن پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه زمان آموزش یکی از مسائل چند وجهی است که وزیر آموزش‌و‌پرورش دستور بررسی دادند ادامه داد: در دوره ابتدائی بر‌اساس قانون، ۹۲۵ ساعت آموزشی به علاوه ۱۰۰ ساعت باید دانش‌آموز در کلاس باشد اما واقعیت مدارس چیز دیگری را نشان می‌دهد. یکی از دلایل آن دو شیفته بودن مدرسه است؛ وقتی مدرسه دو شیفته است مدرسه اول مجبور می‌شود زمان را کوتاهتر کند تا شیفت بعدی حاضر شود. همچنین مسائل مربوط به نیروی انسانی را نیز باید مورد توجه قرار داد، یعنی بتوانیم برای معلمی که بیشتر از ۲۴ ساعت در هفته تدریس می‌کند جبران زحمت کنیم.

افت تحصیلی نیازمند مطالعه و بررسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش با بیان اینکه افت تحصیلی موضوعی است که نیازمند مطالعه و بررسی مستقلی است، گفت: طبق مطالعات انجام شده، سهم کمی از آنچه که به عنوان افت تحصیلی گفته می‌شود به برنامه درسی و کتاب‌های درسی مربوط می‌شود. در برخی حوزه‌ها، کیفیت آموزش کاهش یافته و طبیعی است که این مسئله خود را در نتایج تحصیلی نشان دهد. به صورت کلی مدرسه‌داری در کشور و حمایتی که باید از مدرسه در کشور انجام شود به اندازه کافی مؤثر نیست؛ بنابراین با نتیجه‌ای مانند افت تحصیلی مواجه می‌شویم.