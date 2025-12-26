اسامی محصولات شوینده و بهداشتی غیرمجاز جدید منتشر شد

سازمان غذا و دارو اسامی جدیدی از محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی فاقد مجوزهای بهداشتی را اعلام کرد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، این سازمان با هدف صیانت از سلامت عمومی، فهرست تازه‌ای از محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی غیرمجاز را منتشر کرد. برخی از این فرآورده‌ها به علت نداشتن مجوزهای بهداشتی لازم و همچنین فقدان اطلاعات معتبر و شفاف درباره ترکیبات، شرایط تولید و نگهداری، در گروه محصولات غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

بر این اساس، فهرست محصولات غیرمجاز به شرح زیر است: مایع سفیدکننده: الماس میانجلگه؛ مایع لباسشویی صنعتی:

POWER GEL PERSIL، INDUSTRIAL، SUPER CLEAN، DEEP CLEAN 360

مایع ظرفشویی: الماس میانجلگه؛ ژل ماشین ظرفشویی:

FAIRY PLATINUM GEL (۳۰ و ۵۰ بار مصرف)؛ جرم‌گیر ماشین ظرفشویی: FINISH؛ دستمال کاغذی ۳۰۰برگی: تی‌شی.