۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
اسامی محصولات شوینده و بهداشتی غیرمجاز جدید منتشر شد

سازمان غذا و دارو اسامی جدیدی از محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی فاقد مجوزهای بهداشتی را اعلام کرد.
به گزارش سازمان غذا و دارو، این سازمان با هدف صیانت از سلامت عمومی، فهرست تازه‌ای از محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی غیرمجاز را منتشر کرد. برخی از این فرآورده‌ها به علت نداشتن مجوزهای بهداشتی لازم و همچنین فقدان اطلاعات معتبر و شفاف درباره ترکیبات، شرایط تولید و نگهداری، در گروه محصولات غیرمجاز قرار گرفته‌اند.
بر این اساس، فهرست محصولات غیرمجاز به شرح زیر است: مایع سفیدکننده: الماس میانجلگه؛ مایع لباسشویی صنعتی:
POWER GEL PERSIL، INDUSTRIAL، SUPER CLEAN، DEEP CLEAN 360 
مایع ظرفشویی: الماس میانجلگه؛ ژل ماشین ظرفشویی:
FAIRY PLATINUM GEL (۳۰ و ۵۰ بار مصرف)؛ جرم‌گیر ماشین ظرفشویی: FINISH؛ دستمال کاغذی ۳۰۰برگی: تی‌شی.

