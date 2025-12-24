شکاف در ساختار اطلاعاتی اسرائیل؛ مرد شماره 2 شاباک هم کنارهگیری کرد
سرویس خارجی-
کمتر از یک ماه پس از برکناری رئیس شاباک و جایگزینی فردی ضعیفتر از او توسط نتانیاهو، معاون شاباک نیز به نشانه اعتراض کنارهگیری کرد. به اعتقاد کارشناسان آنچه به شکل خبر استعفاهای پیدرپی به بیرون درز میکند، تنها نوک کوه یخ است!
رژیم صهیونیستی و دوستانش، در عملیات طوفانالاقصی و جنگ 12روزه سیلی سختی خوردند؛ آنقدر سخت که با وجود گذشت زمان، هنوز تبعات آن خود را به نمایش میگذارد. یکی از آن حوزههایی صهیونیستها از ایران و مقاومت فلسطین سیلی خوردند، حوزه اطلاعاتی و امنیتی است. کمتر از یک ماه پس از اینکه رئیس شاباک به دلیل اختلافاتی که با نخستوزیر این رژیم پیدا کرد و استعفا داد، خبر رسیده که معاون شاباک نیز پس از 30 سال فعالیت اطلاعاتی به نشانه اعتراض استعفا کرده است.
آن طور که رسانههای عبری میگویند، «دیوید زینی»، رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) اعلام کرد که درخواست استعفای معاون خود را پذیرفته است. به گزارش ایسنا و براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، نایبرئیس شاباک که هویت او بنا به دلایل امنیتی فاش نشده است، پس از ۳۰ سال خدمت در این سازمان، کنارهگیری خود را اعلام کرده است. گفته میشود علت اصلی این اقدام، نارضایتی او از نادیده گرفتهشدن در فرآیند انتخاب رئیس جدید و همچنین اختلافات عمیق با مدیریت فعلی بر سر مسائل کلان و مفصلی امنیتی بوده است. براساس گزارش رسانههای عبری، «دیوید زینی» و معاونش توافق کردهاند که این سمت در زمان مناسب و پس از ثبات اوضاع، تغییر کند. این استعفا در حالی صورت میگیرد که کمیته مشورتی انتصابات در مناصب ارشد به اتفاق آرا، انتصاب سرلشکر بازنشسته و گزینه نتانیاهو، به عنوان رئیس شاباک را تصویب کرد. دولت قرار است این انتصاب را در جلسه آتی خود در روز یکشنبه، منوط به بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی از واشنگتن، تأیید کند.
تصمیم نتانیاهو برای انتصاب دیوید زینی بدون هماهنگی با ستاد کل یا مشاور نظامی خود، باعث تعجب در میان فرماندهی ارشد نظامی شده است. پیش از این «رونن بار»، رئیس سابق شاباک، در پی «اختلافات شدید» با بنیامین نتانیاهو و فشارهای ناشی از شکستهای امنیتی از مقام خود کنارهگیری کرده بود. در حال حاضر انتصاب دیوید زینی به عنوان رئیس جدید این سرویس که با حمایت مستقیم نتانیاهو گرفت، همچنان با مخالفتهای جدی در بدنه امنیتی و محافل سیاسی معارض روبهرو است. این تحولات در حالی رخ میدهد که نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و شکست در برابر عملیات مقاومت، با بحران بیسابقهای روبهرو شده و موجی از استعفای مقامات و فرماندهان ارشد را تجربه میکنند.
افشاگری تازه رئیس پیشین شاباک
این تمام ماجرا نیست چرا که دیروز اعلام شد، رئیس پیشین شاباک نیز سکوت خود را شکسته و علیه نتانیاهو و همسرش سارا دست به افشاگری زده است. «یورام کوهن» گفت که این دو در انتصابات امنیتی، افراد غیرمتخصص را به او تحمیل میکردند. «کوهن» در گفتوگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی این سؤال را طرح کرد که: «چرا اعضای دولت در اینباره سکوت کردهاند؟ این چه شرمی است؟ نتانیاهو در همهچیز فریبکاری دارد و برای او همهچیز مجاز است. بهعنوان رئیس شاباک فشارهای سنگینی را برای اجازه دادن به کار افراد غیرمتخصص در کنار نخستوزیر تحمل کردم. نتانیاهو و همسرش با من تماس گرفتند تا ما را به عقبنشینی از مواضعمان وادارند».
دیروز «گادی آیزنکوفت»، رئیس پیشین ستاد کل و وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز طی نامهای رسمی به «دنی لوی»، رئیس پلیس، «دبوید زینی»، رئیس شاباک و دادستان این رژیم، خواستار آغاز فوری تحقیقات کیفری درباره نتانیاهو و مقامات ارشد دفتر او شد. او در این نامه تصریح کرده که ظن جدی به دخالت مستقیم نتانیابو و مقامات ارشد دفتر او در آسیبزدن به امنیت رژیم صهیونیستی در جریان جنگ وجود دارد. او در این نامه هشدار داده که «موضوع از سطح اختلافات سیاسی عبور کرده و به یک پرونده امنیت ملی تبدیل شده است.»
جاسوس پیشین موساد: از من خواسته شد خودکشی کنم
اما دیروز اظهارات فردی با نام «پولارد» که پیش از این برای موساد جاسوسی میکرده است، منتشر شد که قابل تامل است. پولارد در گفتوگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «در دورهای که پس از آزادی از زندان آمریکا در سال ۲۰۱۵ تا مهاجرت به اسرائیل در سال ۲۰۲۰ در آمریکا به سر میبردم، فردی که خود را نماینده رسمی دولت اسرائیل معرفی کرد، با من دیدار و پیشنهاد کرد که برای بستن کامل پرونده جاسوسی و رفع تنشها، خودکشی کنم... در عوض، وعده داد که جسدم به اسرائیل منتقل شود، تشییع باشکوهی برگزار گردد و در گورستان نظامی کوه هرتزل، آرامگاه اصلی قهرمانان و سربازان اسرائیلی در نزدیکی اورشلیم، دفن شوم.»(!)