600هزار سلاح در اوکراین ناپدید شد!

روزنامه فرانسوی «لو پاریزین» گزارش داد که از زمان آغاز جنگ اوکراین، نزدیک به ۶۰۰هزار سلاح در این کشور ناپدید شده است.

در میانه نگرانی از تداوم جنگ اوکراین و حتی گسترش آن به سایر کشورهای اروپایی نگرانی دیگری نیز در غرب بروز کرده است و آن مربوط می‌شود به سلاح‌های گمشده

در اوکراین. اروپا و آمریکا در نزدیک به 4 سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات سبک و سنگین و انواع مهمات روانه اوکراین کرده‌اند و حالا خبر رسیده است که بسیاری از این تسلیحات در اوکراین گم شده است. پیش از این نیز اخبار و گزارش‌های

زیادی منتشر شده بود که برخی از این محموله‌ها به دست باندهای تبهکار می‌افتد.

روزنامه فرانسوی «لو پاریزین» در این زمینه نوشته است: ناپدیدشدن صدها هزار سلاح در اوکراین نگرانی‌های جدی در غرب را موجب شده است؛ سلاح‌های سبک، از کمترین میزان نظارت برخوردارند و این امر خطر گسترش قاچاق و چالش جدی پساجنگ برای امنیت اروپا و حمایت مالی ایجاد می‌کند. به نوشته این روزنامه فرانسوی از زمان آغاز جنگ‌، نزدیک به ۶۰۰هزار سلاح در اوکراین ناپدید شده است، کشوری که تلاش‌های خود را برای مبارزه با فساد و شبکه‌های جنائی تشدید کرده است. به گزارش ایسنا این روزنامه می‌نویسد: اگرچه بیشتر تجهیزات نظامی در واقع

در خطوط‌مقدم استفاده می‌شوند، اما ردیابی ضعیف برخی از محموله‌ها، به ویژه سلاح‌های سبک، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در میان شرکای غربی ایجاد می‌کند، به‌ویژه

با توجه به حمایت مالی و نظامی گسترده اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده از کی‌یف.

به نوشته «لوپاریزین» برخی از کارشناسان توضیح می‌دهند که این پدیده در زمینه جنگ‌ها چیز جدیدی نیست، زیرا سربازان یا فرماندهان میدانی اغلب سلاح‌ها را سرقت کرده و می‌فروشند، ادعا می‌کنند که آنها گم شده‌اند و از هرج‌ومرج عملیاتی در خطوط‌مقدم سوءاستفاده می‌کنند. با وجود ایجاد سیستم‌های پیشرفته نظارت و ردیابی از سال ۲۰۲۲ و اعمال سازوکارهای سختگیرانه بر تجهیزات سنگین و گران‌قیمت، سلاح‌های سبک همچنان ضعیف‌ترین حلقه در سیستم نظارت

هستند و بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر سوءاستفاده شبکه‌های جنایتکار دارند.

آن‌طور که این روزنامه فرانسوی نوشته است: در ژانویه ۲۰۲۴ (دی 1402) ارتش آمریکا به ناتوانی خود در ردیابی مؤثر بیش از یک میلیارد دلار سلاح کوچک اعتراف کرد. گزارشی از بازرسان کل آمریکا که در فوریه(بهمن 1403) منتشر شد، نشان می‌دهد که ردیابی این دسته از تسلیحات بهبود نیافته است. به نوشته «لوپاریزین» یک گزارش بین‌المللی نیز در این زمینه هشدار می‌دهد که قاچاق اسلحه مرتبط با جنگ اوکراین می‌تواند به یک مشکل بلندمدت تبدیل شود، زیرا شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته‌تر و گسترده‌تر از شبکه‌هایی می‌شوند که در تجربیات قبلی در مکان‌هایی مانند بالکان یا افغانستان دیده شده‌اند. طبق این گزارش، روسیه از این موضوع در کمپین‌های خود که به ظن رسانه فرانسوی همراه با «اطلاعات نادرست» است، با هدف تضعیف حمایت غرب از اوکراین با اغراق در مورد مقیاس مشکل سوءاستفاده می‌کند. به گزارش لو پاریزین، ناظران موافقند که بزرگ‌ترین خطر نه در زمان حال، بلکه ممکن است به طور گسترده‌تری در دوره پس از جنگ، زمانی که کنترل جریان سلاح پیچیده‌تر می‌شود، پدیدار شود.