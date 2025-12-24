رئیس پلیس فتای پایتخت اعلام کرد سیستم‌های ارسال پیامک‌های انبوه برخی نهادها و سازمان‌ها هک می‌شود و از این طریق برای مردم پیامکی با لینک آلوده برای کلاهبرداری ارسال می‌شود.

سردار داوود معظمی‌‎گودرزی با هشدار درباره پیامک‌های انبوه و سوءاستفاده‌های مجرمان سایبری از این بستر به ایسنا گفت: سامانه‌های پیامک انبوه که توسط اپراتورها یا شرکت مخابرات در اختیار برخی شرکت‌ها و نهادها قرار می‌گیرد، اساساً با هدف اطلاع‌رسانی بموقع طراحی شده‌اند، اما به دلیل اعتمادی که مردم به این پیامک‌ها دارند، حساسیت امنیتی آنها بسیار بالاست و باید الزامات سختگیرانه‌ای برای حفظ امنیت آنها رعایت شود.

معظمی‌‎گودرزی افزود: نهادهای ذی‌ربط دستورالعمل‌های مشخصی را برای امن‌سازی این سامانه‌ها و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به شرکت‌های دارنده این پنل‌ها ابلاغ کرده‌اند، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که به دلیل ضعف‌های امنیتی یا سهل‌انگاری، این سامانه‌ها هک شده و در اختیار مجرمان سایبری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مجرمان با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، اقدام به ارسال انبوه پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده و بدافزار از بستر همین سامانه‌های رسمی می‌کنند؛ پیامک‌هایی که شهروندان تصور می‌کنند از سوی یک نهاد معتبر ارسال شده است.

رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به رویکرد پلیس در برخورد با این موضوع، اظهار داشت: تا پیش از این، در بسیاری از موارد صرفاً به ارسال پیامک اصلاحی و هشدار به مردم اکتفا می‌شد، اما با هماهنگی‌های انجام‌شده با دادسرای مربوطه، با توجه به اینکه این شرکت‌ها عملاً وقوع جرم را تسهیل کرده و در حفظ حریم خصوصی مردم سهل‌انگاری کرده‌اند، قطعاً در مقام معاونت در جرم باید پاسخگو باشند و نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان مسئولیت خواهند داشت.

معظمی‌‎گودرزی در پاسخ به این پرسش که این تخلفات بیشتر در چه نهادهایی رخ داده است؟ گفت: این اتفاق محدود به یک نهاد خاص نیست. ممکن است پیامکی به نام یک بانک، یک وزارتخانه یا حتی یک شرکت بزرگ و شناخته‌شده ارسال شود؛ برای مثال پیامکی که با سرشماره‌های رسمی مانند ۳۰۰۰ ارسال می‌شود و عنوان یک بانک یا نهاد معتبر را دارد. اگر پنل پیامکی آن مجموعه هک شود، همان بستر برای ارسال لینک‌های آلوده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و طبیعی است که مردم به دلیل اعتماد به فرستنده، فریب بخورند.

وی تأکید کرد: این موارد در عمل اتفاق افتاده و پلیس فتا با جدیت در حال پیگیری پرونده‌هاست و از همه شرکت‌ها و نهادهای دارنده سامانه‌های پیامکی می‌خواهیم نسبت به ارتقای امنیت زیرساخت‌های خود اقدام جدی انجام دهند.