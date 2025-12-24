ایران- مصر؛ دهمین بازی برتر جام جهانی از نظر جو هواداری
از دید یک سایت کانادایی، دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر در بیستوسومین دوره جام جهانی یکی از بهترینهای جوهای هواداری این رقابتها را خواهد داشت.
بیستوسومین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال که اولین دوره 48 تیمی آن است، در حالی قرار است در تاریخ 11 ژوئن 2026 (21 خرداد 1405) به میزبانی مشترک سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز شود که قرعهکشی اخیر مشخص کرد که تیمهای حاضر در این دوره با چه رقبایی باید رقابت کنند. سایت «LastWordOnSports.com» کانادا در گزارشی به ردهبندی 10 بازی برتر این رقابتها از حیث جو هواداری پرداخته که در این بین دیدار ایران و مصر در گروه G این رقابتها نیز جزو این دسته بازیهاست.
این سایت نوشت: بازی رتبه دهم این ردهبندی، دیدار مصر و ایران است که قرار است در تاریخ 26 ژوئن 2026 (5 تیر 1405) در سیاتل آمریکا برگزار شود. این بازی با یک تیتر به سیاتل میرسد؛ چرا که توسط فیفا به عنوان «مسابقه غرور» با به رسمیت شناختن جامعه همجنسگرایان و تلاشها برای برابری تعیین شده است (فیفا هنوز چنین چیزی اعلام نکرده است) و همین اعتراض هر دو فدراسیون فوتبال ایران و مصر را به دنبال داشته و باعث ایجاد تنشهایی از همین حالا شده است.
ورزشگاه لومن فیلد (محل برگزاری این دیدار) با فرهنگ پرشور هواداران غریبه نیست و شمال غربی اقیانوس آرام مدتهاست که یکی از قویترین مراکز فوتبال در آمریکای شمالی بوده است. این هشتمین حضور ایران در جام جهانی است (این هفتمین حضور ایران در جام جهانی است و این سایت در این مورد مرتکب اشتباه شده) و امیدها برای رسیدن به مرحله حذفی همچنان زنده
است.
کاپیتان مهدی طارمی که اکنون عضو تیم المپیاکوس یونان است، تیمش متشکل از بازیکنانی است که به مانند مصر بیشتر آنها عضو تیمهای باشگاهی کشور خود هستند. هواداران ایرانی تزلزلناپذیر، احساسی و به شدت وفادار هستند. ایران ممکن است قویترین تیم این جدال نباشد، اما آنها در آسیا فوتبالی سرسختانه بازی میکنند و با ترکیبی تا حدودی محدود، هر کاری از دستشان بربیاید انجام میدهند.
رقابتهای بیستوسومین دوره جام جهانی فوتبال؛ در 12 گروه 4 تیمی برگزار خواهد شد. از هر گروه دو تیم به صورت مستقیم صعود میکنند تا به همراه 8 تیم برتر سوم گروههای دوازدهگانه 32 تیم اولین مرحله حذفی را تشکیل دهند. این دوره از رقابتها در تاریخ 11 ژوئن 2026 (21 خرداد 1405) آغاز و در تاریخ 19 جولای 2026 (28 تیر 1405) به پایان خواهد
رسید.