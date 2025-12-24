خواندنی از ورزش
* پس از انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران در روز جمعه 28 آذرماه و انتخاب 15 نماینده این کمیسیون، دیروز با حضور محمود خسرویوفا رئیس، مهین فرهادیزاد نایبرئیس و مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و 15 عضو منتخب این کمیسیون نخستین نشست رسمی آن برگزار شد. در این نشست انتخابات داخلی کمیسیون جهت تعیین رئیس و نایبرئیس کمیسیون برگزار شد و طی آن علی پاکدامن کاندیدای ریاست و خانم ناهید کیانی و میلاد وزیری کاندیدای نایبرئیسی کمیسیون بودند که با رایگیری صورت گرفته آقای پاکدامن با 14 رای بهعنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد و انتخاب نایبرئیسی با توجه به عدم کسب آرای نصف بعلاوه یک انتخابات به دور دوم کشیده شد که در دور دوم ناهید کیانی به نفع میلاد وزیری کنارهگیری کرد تا به این ترتیب میلاد وزیری به عنوان نایبرئیس با 15 رای برای دو سال انتخاب شوند. در این نشست امین میرزازاده، میلاد وزیری، محمدرضا گرایی، علی پاکدامن، حسن تفتیان، سجاد گنجزاده، فاضل اتراچالی، هانیه رستمیان، آرین سلیمی، ناهید کیانی، نجمه خدمتی، امیر مهدیزاده، نگین آلتونی و دانیال ساوه شمشکی و خانم ثریا آقایی نماینده کمیسیون ورزشکاران IOC نیز حضور داشتند.
* ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنهبرداری جهت حضور در بازیهای پاراآسیایی 2026 ناگویا، از 5 تا 19 دی ماه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان برگزار میشود. سامان رضی، محسن بختیار (گیلان)، امیر جعفری، مهدی صیادی (البرز)، روحالله رستمی، حسن پاشاپور (تهران)، علیاکبر غریبشاهی (فارس)، احمد امینزاده (خوزستان)، علیرضا ایزدی (کرمانشاه)، علیاصغر ابارقی (کرمان)، مبین محمدی (مازندران) و علی سیفی (خراسان رضوی) ملیپوشانی هستند که قرار است در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرین بپردازند.اسامی کادر فنی بهشرح زیر است: سرمربی: حسین توکلی (تهران)، مربیان: احمد ملاحسینی (قزوین)، علی محمودی (مازندران)، ماسور: ترحم اسمعیلپور (اردبیل)، سرپرست: بیژن احمدی (تهران) و مربی فرهنگی: حجتالاسلام سید محمد موسویپور (قم).
* بهرام ساوه شمشکی در آستانه اعزام کاروان ایران به المپیک زمستانی ۲۰۲۶ گفت: بچهها را امسال با تلاش فدراسیون و قرض و قوله یک ماه به اروپا فرستادیم و ۲۰ روز دیگر هم قبل از المپیک میفرستیم. البته این دو ماه در مقابل کسانی که ۱۲ ماه تمرین میکنند، خیلی نابرابر است. المپیک زمستانی ۲۰۲۶ از ۱۷ بهمن تا ۳ اسفند برگزار میشود و تیمهای ملی اسکی آلپاین و صحرانوردی ایران با چهار ورزشکار زن و مرد راهی این بازیها خواهند شد. ساوه شمشکی در مورد نفرات اعزامی ایران به المپیک زمستانی، گفت: نفرات تا هفته آینده به طور کامل مشخص و از ۲۰ دی در مرحله دوم آمادهسازی به ایتالیا اعزام میشوند تا سه هفته قبل از شروع بازیها تمرین داشته باشند.
* حمید بنیتیمم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به افتتاح سالن تخصصی کشتی ایذه در روز پنجشنبه (امروز) گفت: این سالن یکی از مجهزترین و بزرگترین خانههای کشتی ایران به شمار میرود که پس از سالها انتظار مردم ورزشدوست و بااصالت شهرستان ایذه، آماده بهرهبرداری شده و روز پنجشنبه ۴ دی به صورت رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح میشود.
* تیم بسکتبال استقلال در نیمفصل نخست لیگ برتر با ترکیبی متوازن و مهرههایی هماهنگ، یکی از باثباتترین تیمهای فصل بود. آبیپوشان بدون تجربه حتی یک شکست، نیمفصل اول را با صدرنشینی به پایان رساندند و به عنوان مدعی جدی قهرمانی معرفی شدند. اما با شروع نیمفصل دوم، استقلال برای تقویت ترکیب خود حامد حدادی، ستاره بزرگ و کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران را جذب کرد و نگاهها بیش از پیش به سمت این تیم جلب شد؛ انتقالی تبلیغاتی که انتظار میرفت قدرت استقلال را هم دوچندان کند. برخلاف پیشبینیها، حضور حدادی نهتنها ادامهدهنده روند پیروزیها نبود، بلکه استقلال در دو دیدار ابتدائی نیمفصل دوم متحمل دو شکست پیاپی شد. نخستین باخت در خانه و برابر کاله مازندران رقم خورد. استقلال در این دیدار ۷۹ بر ۸۲ برابر کاله شکست خورد. دومین شکست نیز در گرگان مقابل تیم شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی به ثبت رسید. آبیپوشان در این دیدار در ثانیههای پایانی ۹۰ بر ۹۱ شکست خوردند و دومین شکست خود را رقم زدند. البته با این حال هنوز استقلال با ۲۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و هم امتیاز با کاله مازندران است. حدادی مقابل کاله ۶ دقیقه و برابر شهرداری گرگان ۱۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه بازی کرد اما حتی یک امتیاز هم برای تیمش بهدست نیاورد. این نتایج غیرمنتظره، استقلال را از مسیر بینقص نیمفصل اول خارج کرد. حالا این سؤال مطرح است که آیا تغییرات فنی و نیاز به هماهنگی بیشتر مهرههای جدید، عامل افت نتایج بوده یا استقلال در نیمفصل دوم با چالشهای جدیتری روبهرو شده است. ادامه مسابقات نشان خواهد داد که حامد حدادی یک مهره مؤثر و تعیینکننده در استقلال خواهد بود یا حضورش صرفا یک حرکت تبلیغاتی از سوی تاجرنیا و باشگاه استقلال بوده است.