مذاکره با 6 کشور پس از قطعی شدن بازی با پرتغال اسکاتلند از لیست دیدارهای تدارکاتی تیم ملی خط خورد

بعد از قطعی شدن مسابقه با پرتغال، فدراسیون فوتبال ایران در حال مذاکره با 6 کشور دیگر برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی است.

فدراسیون فوتبال ایران برای مسابقات تدارکاتی ماه‌های فروردین و خرداد سال 1405 با کشورهای مختلفی وارد مذاکره شده است. امیر قلعه‌نویی نیز خواهان 4 مسابقه تدارکاتی شامل دو بازی با تیم‌هایی شبیه نیوزیلند، یک تیم از آفریقا و یک تیم آمریکایی یا اروپایی شده بود.

فدراسیون‌ ایران با پرتغال و اسپانیا در حال مذاکره و رایزنی برای برگزاری دیدار دوستانه بود تا از این بین یک تیم را انتخاب کند. در نهایت دیدار با پرتغال قطعی شد تا دو تیم در فیفادی خرداد ماه به میزبانی یاران رونالدو به مصاف هم بروند. پرتغال با ازبکستان از قاره آسیا هم‌گروه است و به همین دلیل برای برگزاری بازی با ایران تمایل داشت تا با حریفی از آسیا روبه‌رو شود.

بازی با پرتغال قطعی است

کمی بعد از قرعه‌کشی مسئولان فدراسیون اعلام کرده بودند که به دنبال قطعی کردن چند بازی با حریفان بزرگ هستند و بعد از چند روز شایعاتی درباره احتمال بازی با تیم ملی پرتغال مطرح شد تا اینکه دیروز خبر آمد که دیدار دوستانه ایران و پرتغال قطعی شده و ما در اوایل خرداد در شهر لیسبون به مصاف پرتغال خواهیم رفت. فدراسیون فوتبال این خبر را رسما اعلام نکرده برگزاری این مسابقه قطعی است.

بازی به احتمال زیاد در استادیو دا لوژ شهر لیسبون برگزار خواهد شد. لیسبون دو استادیوم بزرگ دارد: دا لوژ و ژوزه آلوالاده. ولی بررسی ما نشان داد که معمولا بیشتر بازی‌های تیم ملی پرتغال در ورزشگاه دا لوژ که ظرفیت 68 هزار تماشاچی دارد برگزار می‌شود. ورزشگاهی که مالکیتش در اختیار باشگاه بنفیکا است.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی از فدراسیون فوتبال خواهان برگزاری چهار بازی دوستانه در فروردین و خرداد شده است. بازی با تیم ملی پرتغال تا این لحظه تنها مسابقه‌ای است که می‌‌توانیم با قطعیت از برگزاری‌اش خبر بدهیم. کادر فنی تیم ملی مسلما به دنبال برگزاری بازی دوستانه به تیمهایی است که سبک بازی‌ای مشابه با سه حریف ایران داشته باشند. ما در جام جهانی با یک تیم اروپایی، بلژیک، یک تیم آفریقایی، مصر و یک تیم از اقیانوسیه رو‌به‌رو می‌شویم. برای آماده شدن جهت دیدار با مصر بدون شک دیدار با تیم‌های آفریقایی، به خصوص تیمهای شمال آفریقا مثل الجزایر و تونس می‌تواند مناسب باشد. برای دیدار با نیوزیلند هم می‌توانیم یک بازی دوستانه با استرالیا برگزار کنیم. اما مسئله اصلی آماده شدن برای بازی با تیم ملی بلژیک است. یک تیم بزرگ اروپایی. به همین دلیل است که فدراسیون و کادر فنی از ابتدا به دنبال مذاکره با پرتغالی‌ها را آغاز کردند.

پرتغال در جام جهانی با ازبکستان، کلمبیا و یک نماینده پلی‌آف همگروه شده است. حضور ازبکستان در گروه این تیم بدون شک عاملی بوده که پرتغالی‌ها به بازی تدارکاتی با ایران علاقه‌مند شده‌اند. علاوه‌بر اینکه ایران هم مثل ازبکستان تیمی آسیایی است ما در چند سال اخیر بارها و بارها با ازبکستان بازی کرده‌ایم و سبک فوتبال دو کشور تا حد قابل قبولی مشابه است.

پیش از این در گزارشی درباره حریفان تدارکاتی احتمالی ایران گفتیم برگزاری دیدارهای تدارکاتی دشوار و سخت در دستور کار سرمربی تیم ملی قرار گرفته و این موضوع در جلسات مستقیم قلعه‌نویی با مهدی تاج نیز به ‌صراحت مطرح شده است. طبق برنامه‌ریزی انجام ‌شده، تیم ملی ایران در فیفادی فروردین ۱۴۰۵ (همزمان با تعطیلات نوروز) احتمالا به مصاف تیم‌هایی چون تونس خواهد رفت؛ دیدارهایی که بیش از نتیجه، کارکرد آماده‌سازی دارند. این دو مسابقه هنوز قطعی نشده اما بازی با تونس قطعا برای ما بسیار مفید و مهم خواهد بود.

اما بازی اصلی بدون شک تک‌بازی در فیفا دی خرداد است. دیدار با تیم ملی پرتغال که بدون شک با همه ستاره‌هایش به میدان خواهد آمد. فیفا دی خرداد که کمی پیش از جام جهانی برگزار می‌شود مهم‌ترین محک تیمها در آستانه تورنمنت بزرگ خواهد بود و سرمربی‌ها تا آن زمان به ترکیب اصلی خود رسیده و تیم‌هایشان را با حداکثر توان و قدرت راهی زمین می‌کنند.

ادامه تلاش‌های فدراسیون فوتبال

اما خبر می‌رسد تلاش‌ها برای دو بازی در فروردین و همچنین یک مسابقه دیگر در خرداد ماه ادامه دارد و مسئولان فدراسیون فوتبال با فدراسیون‌های صربستان، ایسلند، تونس، غنا، کلمبیا و مقدونیه مذاکراتی انجام داده‌اند. پیش از این نام اسکاتلند مطرح بود که تا این لحظه این کشور از بین تیم‌های مدنظر ایران حذف شده است. جام جهانی 2026 خرداد و تیر ماه سال 1405 به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. برنامه دیدارهای تیم ملی در جام جهانی 2026 به شرح زیر است:

سه‌شنبه 26 خرداد 1405

* ایران................................................................................. نیوزیلند

ساعت 4:30 صبح به وقت تهران- ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس

یکشنبه 31 خرداد 1405

* بلژیک..................................................................................... ایران

ساعت 22:30 به وقت تهران- ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس

شنبه 6 تیر 1405

* مصر........................................................................................ ایران

ساعت 6:30 صبح به وقت تهران- ورزشگاه لومن‌فیلد سیاتل