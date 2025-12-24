فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۹۸۸
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

چرا در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است؟

علت اينكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است اين است كه‌: 
* ميل به خودنمايى و خودآرايى مخصوص زنان است. 
*  از نظر تصاحب قلبها و دلها مرد شكار است و زن شكارچى، همچنان‌كه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار است و مرد شكارچى.
 *  ميل زن به خودآرايى از اين نوع حس شكارچي‌گرى او ناشى مى‌شود.
*  در هيچ جاى دنيا سابقه ندارد كه مردان لباس‌هاى بدن‌نما و آرايش‌هاى تحريك‌كننده به كار برند.
 * اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود مى‌خواهد دلبرى كند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به خود اسير سازد.
 * لذا انحراف تبرّج و برهنگى‌ از انحرا‌ف‌هاى مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براى آنان مقرر گرديده است.
 مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (مسئله حجاب)، ج‌19، صص: 437- 436 

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

این آدرس غلط است‌!(نکته)

یک روز برتر از هزاران...(به جای گفت و شنود)

سایه سنگین جنگ بر سر غربگرایان!(یادداشت روز)

خنده جیب مردم به اظهارات معاون رئیس‌جمهور

یمنی‌های مسلح همه جا هستند از اردن و سوریه تا عراق و لبنان

وال استریت ژورنال: ایران قدرت سایبری اسرائیل را تحقیر کرد

بررسی 5 محور اقتصادی در جلسه مشترک مجلس و دولت

جنگ مجدد با ایران ده‌ها میلیارد شِکِل برای اسرائیل هزینه خواهد داشت

رکورد فرار از ارتش اوکراین شکسته شد؛ فرار 21هزار نظامی ظرف فقط یک ماه

راهکارهایی برای برون‌‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور