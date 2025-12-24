چرا در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است؟

علت اينكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است اين است كه‌:

* ميل به خودنمايى و خودآرايى مخصوص زنان است.

* از نظر تصاحب قلبها و دلها مرد شكار است و زن شكارچى، همچنان‌كه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار است و مرد شكارچى.

* ميل زن به خودآرايى از اين نوع حس شكارچي‌گرى او ناشى مى‌شود.

* در هيچ جاى دنيا سابقه ندارد كه مردان لباس‌هاى بدن‌نما و آرايش‌هاى تحريك‌كننده به كار برند.

* اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود مى‌خواهد دلبرى كند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به خود اسير سازد.

* لذا انحراف تبرّج و برهنگى‌ از انحرا‌ف‌هاى مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براى آنان مقرر گرديده است.

مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (مسئله حجاب)، ج‌19، صص: 437- 436