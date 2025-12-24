کد خبر: ۳۲۴۹۸۱
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
شاهکار باعظمت خلقت زن و مرد (سلوک عارفانه)
«صرفنظر از اینکه تفاوتهای زن و مرد، موجب تفاوتهایی در حقوق و مسئولیتهای خانوادگی زن و مرد میشود یا نمیشود، اساسا این مساله یکی از عجیبترین شاهکارهای خلقت است، درس توحید و خداشناسی است، آیت و نشانهای است از نظام حکیمانه و مدبرانه جهان، نمونه بارزی است از اینکه جریان خلقت تصادفی نیست، طبیعت جریان خود را کورمال کورمال طی نمیکند، دلیل روشنی است از اینکه بدون دخالت دادن اصل «علت غایی» نمیتوان پدیدههای جهان را تفسیر کرد.»(1)
