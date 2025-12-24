فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۹۸۱
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شاهکار باعظمت خلقت زن و مرد (سلوک عارفانه)

«صرف‌نظر از اینکه تفاوت‌‌های زن و مرد، موجب تفاوت‌هایی در حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی زن و مرد می‌شود یا نمی‌شود، اساسا این مساله یکی از عجیب‌ترین شاهکارهای خلقت است، درس توحید و خداشناسی است، آیت و نشانه‌ای است از نظام حکیمانه و مدبرانه جهان، نمونه بارزی است از اینکه جریان خلقت تصادفی نیست، طبیعت جریان خود را کورمال کورمال طی‌ نمی‌کند، دلیل روشنی است از اینکه بدون دخالت دادن اصل «علت غایی» نمی‌توان پدیده‌های جهان را تفسیر کرد.»(1)
1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری(ره)، (نظام حقوق زن در اسلام)، ج 19، ص 182

