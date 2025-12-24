فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
دعای بخشش رفتارهای نامطلوب پدر و مادر (حکایت خوبان)

امام سجاد(ع) می‌فرماید: «بارخدایا! هر سختی که آن دو در آن بر من تعدی کرده‌اند، یا هر رفتار زیاده‌خواهانه‌ای که با من کرده‌اند، یا هر حقی که از من تضییع نموده‌اند، یا هرگونه کوتاهی که در انجام‌دادن وظیفه‌شان نسبت به من کرده‌اند، همه را بر آن دو بخشیدم و از آنان گذشت کردم. از تو نیز درخواست می‌کنم که از سر تقصیراتشان در گذری، چراکه من درباره خود، نسبت به آن دو، بدگمان نیستم (و قطعا بد مرا نمی‌خواستند)، و متهمشان نمی‌کنم که در نیکی  به من، کندی کرده باشند، و از آنچه در حق من کرده‌اند دلگیر نیستم. ای خداوندگار من! زیرا حق آن دو بر من، واجب‌تر، ‌سابقه احسانشان به من بیشتر و لطفشان به من، ‌بزرگ‌تر از آن است که بخواهم آنان را عادلانه قصاص کنم، یا با ایشان مقابله به مثل نمایم، چون اگر چنین کنم ای معبود من! پس سال‌ها زحمت ایشان برای پرورش من چه  می‌شود؟ و رنج و زحمت فراوانشان در راه مراقبت از من کجا می‌رود؟ و آن همه سختی که به جان خریدند تا من در گشایش (و آسایش) باشم چه می‌شود؟ 
هیهات! ایشان نمی‌توانند حق خود را به تمام و کمال از من بستانند، و من نیز نمی‌توانم حقوق آنان را که برعهده من است درک کنم و وظیفه خدمتگزاری به آن دو را انجام دهم؟!»(1)
 
____________
1- صحیفه سجادیه- دعای 24

 

