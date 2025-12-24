کد خبر: ۳۲۴۹۶۵
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
نظر کارگردان «مارمولک» درباره جشنوارههای غربی و جوایز آن
کمال تبریزی با بیان اینکه «جعفر پناهی» به راحتی فیلمهایش را در ایران میسازد، تصریح کرد: جشنوارههای خارجی به شدت آلوده به گرایشهای سیاسی شدهاند و به فیلمهای فاقد استاندارد هنری صرفاً به خاطر مواضع سیاسی جایزه میدهند که این تیشه به ریشه هنر سینما
میزند.
این کارگردان و عضو شورای پروانه نمایش در گفتوگو با ایسنا درباره ممنوعیت فیلمسازی جعفر پناهی هم یادآور شد: ممنوعیت (از ساخت فیلم) به این معناست که یک نفر نتواند در کشور خود فیلم بسازد ولی آقای پناهی به راحتی میسازد! برای من سؤال است که این چه نوع ممنوعیتی است؟ درست است که فیلمش در ایران اجازه نمایش پیدا نکرده ولی او به هر حال در ایران فیلم میسازد. اگر وزارت اطلاعات اجازه نمیداد آقای پناهی میتوانست فیلمش را بسازد!؟