کد خبر: ۳۲۴۹۲۸
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با همتای مصری خود گفتوگو کرد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در یک تماس تلفنی با هم گفتوگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایرنا، عراقچی و عبدالعاطی در این گفتوگوی تلفنی، راجع به روابط دوجانبه و تحولات مهم منطقهای و بینالمللی رایزنی و تبادل نظر کردند.
همچنین طرفین در این تماس، درخصوص ادامه رایزنیها برای تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی درباره موضوعات منطقهای و بینالمللی با هدف کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه توافق کردند.