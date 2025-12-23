وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با همتای مصری‌ خود گفت‌وگو کرد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در یک تماس تلفنی با هم گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایرنا، عراقچی و عبدالعاطی در این گفت‌وگوی تلفنی، راجع به روابط دوجانبه و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر کردند.

همچنین طرفین در این تماس، درخصوص ادامه رایزنی‌ها برای تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه توافق کردند.