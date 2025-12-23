فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۹۲۸
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با همتای مصری‌ خود گفت‌وگو کرد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در یک تماس تلفنی با هم گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایرنا، عراقچی و عبدالعاطی در این گفت‌وگوی تلفنی، راجع به روابط دوجانبه و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر کردند.
همچنین طرفین در این تماس، درخصوص ادامه رایزنی‌ها برای تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه توافق کردند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

پیشْتِه‌...!(گفت و شنود)

دست از شعار «ایران قوی» بردارید این شعار تهدیدآمیز است

اخبار ویژه

کارزار اقتصادی آرایش جنگی می‌خواهد(یادداشت روز)

درخواست بازرسی از تأسیسات هسته‌ای از سوی فروشنده اطلاعات ایران به صهیونیست‌ها

دستور صریح رئیس‌جمهور برای اصلاح آیین‌نامه محدودیت رشته تحصیلی شهرداران

مرشایمر: ایران باز هم می‌تواند  اسرائیل را در هم بکوبد

مذاکره و توافق بهتر از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران جواب می‌داد!

غرب در پی قانونمندی فضای مجازی غرب‌زده‌ها دنبال قانون‌زدایی از آن

رواج آدم‌ربایی در سوریه 40 زن علوی ربوده و کشته شدند