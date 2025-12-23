سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۸۸ هزار و ۵۷۹ پرونده کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: بیشترین تخلفات ثبت ‌شده مربوط به نان و برنج بوده است.

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی افزود: از مجموع پرونده‌ها، بیش از

۸۸ هزار پرونده مختومه و احکام آن‌ها صادر و در حال اجراست.

رایگانی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا اظهار داشت: در این طرح که از ۱۵ تا ۳۰ آذر برگزار شد، ۸۲۶ پرونده تشکیل و ۷۹۷ پرونده معادل حدود ۹۶درصد مختومه شده و متخلفان به

۱۰۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

به گفته وی، ۷۲۴ پرونده مربوط به گران‌فروشی کالا و خدمات بوده ‌همچنین ۹۹ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان تشکیل شده و سه پرونده نیز به قاچاق کالا و ارز اختصاص داشت است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: تعزیرات یک سازمان حکم‌ محور است و تنها براساس قوانین بالادستی امکان ورود و رسیدگی دارد. افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند، الزاماً گران‌فروشی محسوب نمی‌شود.

رایگانی درباره بازار برنج گفت: در حال حاضر قیمت برنج در برخی استان‌ها به ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار تومان رسیده، اما با اختیارات داده‌ شده به استان‌های مرزی برای واردات، پیش‌بینی می‌شود این قیمت به ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان کاهش یابد.