تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
یادی از شهید سید رضا حسینی

بار سنگین مسئولیت(حدیث دشت عشق)

سردار شهید سید رضا حسینی، هفدهم خرداد سال ۱۳۳۹ در تهران چشم به جهان گشود. با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه‌ شد و مسئولیت بسیج عشایری قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) را برعهده گرفت. شهید حسینی فرمانده سپاه پاسداران سقز بود و سرانجام ۲۱ فروردین سال ۱۳۶۲ در سقز به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر پاکش در قطعه ۲۴ گلزار شهدای تهران آرام گرفت. شهید سیدرضا حسینی در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: «خدایا! تو خود خوب می‌دانی که همیشه احساس شرم از این بنده گناهکار رو سیاهت دور نشده و همیشه خود را زیر بار این مسئولیت سنگین که حمل کوله‌بار خونین شهدا می‌باشد آماده ساخته و شانه خالی نکرده و سعی نموده که رسالت را به انجام رسانم. «اللهم وفقنا». «اللهم اعلم ما فی صدرنا» که چگونه آخرین نور ولایت و چراغ تابناک هدایت را فریاد زدیم و از تو خواستم که خمینی را تا ظهورش نگهداری و ظهورش را تسریع فرمایی. زمانش فرا رسیده، مخلصان درگاهت به خون تپیدند. او را به داد مسلمین جهان بفرست که عرصه بر مسلمین تنگ شده و دائم او را فریاد خواهند زد تا فرا رسد. خدایا! بعد از هدایت، قلب ما را ملغزان و ما را از لغزش و گناه مصون‌دار تا فیض عظمای شهادت نصیبمان گردد. بموقع رفتن تا بلکه خون سرخمان سیاهی‌های قلبمان را بشوید و پاک گرداند. خدایا! به جوانان متعهد و آگاه و مبارز ما توفیق ده که در جهاد و پیکار «فاذا فرغت فانصب» به این خطه آیند و اسلام و مسلمین را از غربت نجات دهند و سایه شوم ضد انقلاب و عوامل آمریکا را از سر مردم مستضعف محروم کردستان کم کنند.»

