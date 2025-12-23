بار سنگین مسئولیت(حدیث دشت عشق)

سردار شهید سید رضا حسینی، هفدهم خرداد سال ۱۳۳۹ در تهران چشم به جهان گشود. با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه‌ شد و مسئولیت بسیج عشایری قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) را برعهده گرفت. شهید حسینی فرمانده سپاه پاسداران سقز بود و سرانجام ۲۱ فروردین سال ۱۳۶۲ در سقز به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر پاکش در قطعه ۲۴ گلزار شهدای تهران آرام گرفت. شهید سیدرضا حسینی در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: «خدایا! تو خود خوب می‌دانی که همیشه احساس شرم از این بنده گناهکار رو سیاهت دور نشده و همیشه خود را زیر بار این مسئولیت سنگین که حمل کوله‌بار خونین شهدا می‌باشد آماده ساخته و شانه خالی نکرده و سعی نموده که رسالت را به انجام رسانم. «اللهم وفقنا». «اللهم اعلم ما فی صدرنا» که چگونه آخرین نور ولایت و چراغ تابناک هدایت را فریاد زدیم و از تو خواستم که خمینی را تا ظهورش نگهداری و ظهورش را تسریع فرمایی. زمانش فرا رسیده، مخلصان درگاهت به خون تپیدند. او را به داد مسلمین جهان بفرست که عرصه بر مسلمین تنگ شده و دائم او را فریاد خواهند زد تا فرا رسد. خدایا! بعد از هدایت، قلب ما را ملغزان و ما را از لغزش و گناه مصون‌دار تا فیض عظمای شهادت نصیبمان گردد. بموقع رفتن تا بلکه خون سرخمان سیاهی‌های قلبمان را بشوید و پاک گرداند. خدایا! به جوانان متعهد و آگاه و مبارز ما توفیق ده که در جهاد و پیکار «فاذا فرغت فانصب» به این خطه آیند و اسلام و مسلمین را از غربت نجات دهند و سایه شوم ضد انقلاب و عوامل آمریکا را از سر مردم مستضعف محروم کردستان کم کنند.»