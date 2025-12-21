حامیان و بانیان گرانی یکشبه نگران شدند!
محافل رسانهای سیاست بازی که از متهمان و بانیان تورم محسوب میشوند، ناگهان در شب یلدا به یاد مردم افتادند.
روزنامه شرق با تیتر «یلدا در گرانی»، روزنامه سازندگی با تیتر «شب بلند بیپولی/ گرانی مواد غذایی در شب یلدا» و روزنامه اعتماد با تیتر «گرانترین شب سال»، سعی کردند خود را همدرد و نگران معیشت مردم جا بزنند و این در حالی است که اولا با دادن آدرس گمراهکننده مذاکره در عملیات فریب ترامپ و معطل کردن دولت پزشکیان نقش داشتند و مانع تدابیر درون زا برای مهار تورم شدند و ثانیا در این یک سال، کمترین مطالبه فنی و کارشناسی از تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم نداشتهاند.
در این باره، روزنامه اعتماد (متعلق به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت) در گزارشی نوشت: «مردم برنج خالی بخورند؛ میوه و گوشت و آجیل نخورند!».«اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند و بتوانیم با قیمت ارزان و به صورت زیاد در اختیار مردم قرار دهیم، یک تحول بزرگی است.» و «مردم میتوانند با توجه به قیمت برنج، جو بخورند!» این جملات، نمونهای از اظهارنظرهایی است که مردم در سالهای اخیر بارها شنیدهاند؛ اظهاراتی غیرمنطقی و غیرقابل توجیه که اغلب با هدف پوشاندن عملکرد ضعیف سیاستگذاران اقتصادی، از سوی برخی مسئولان یا حامیان آنها مطرح میشود. در سالهای گذشته، به جای مهار تورم افسارگسیخته، سیاستگذاران عمدتا «بازار» را مقصر معرفی کردهاند؛ گاه عرضهکنندگان را به گرانفروشی متهم کردهاند و گاه مصرفکنندگان را به اسراف. این در حالی است که تعریف ساده تورم نشان میدهد ریشه بحران سالهای اخیر اقتصاد ایران، نه در رفتار فروشنده و خریدار، بلکه در سطوح بالاتر سیاستگذاری قرار دارد. محاسبهای ساده نشان میدهد هزینه سفره شب یلدا در سال جاری نسبت به ده سال قبل حدود ۱۷۴۴ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، قیمتها در این مدت بیش از ۱۸ برابر شدهاند. در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم سالانه در ایران حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد گزارش شده بود و در این سال نرخ دلار
۳ هزار و ۲۹۵ تومان اعلام شد... تورم ایران حاصل یک زنجیره است از چاپ پول، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی تا ضعف تولید و تقویت انتظارات تورمی که هر کدام از این حلقهها، دیگری را تقویت میکند».
آنچه در گزارش کذایی روزنامه اعتماد مفقود است نقش مدعیان مذاکره و لغو تحریمها در دولت روحانی و پزشکیان است که هم تحریمها را افزایش دادند و هم رکوردهای تورمی را جا به کردند.
یادآور میشود همین روزنامه سال گذشته پس از انتخاب آقای پزشکیان تیتر زده بود «طبیب تورم آمد/ فرماندهی اقتصادی پزشکیان به طیب نیا سپرده شد». اما اکنون به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت فاقد برنامه اقتصادی منسجم و فرمانده توانمند است؛ چرا که امثال آقای حضرتی مدیر همین روزنامه و ظریف و برخی متهمان امنیتی، در شورای راهبری کابینه مشغول چیدن تیم اقتصادی دولت و گماشتن کسانی مانند همتی و نوری قزلجه و میدری در مناصبی مانند وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، و تعاون و کار و رفاه بودند.
در همین حال، روزنامه زنجیرهای شرق هم در گزارش خود (یلدا در روزگار گرانی) نوشت: گزارش میدانی و تحلیلی از خریدهای شبنشینی یلدا و سنتهایی که به هر قیمتی با اصرار مردم در حال برگزاری است. بررسیها نشان میدهد هزینه یک سبد ساده برای یلدا مثل آجیل اقتصادی، میوههای پایه و شیرینی برابر با یکسوم تا نصف حداقل حقوق ماهانه یک کارگر است. وضعیت فروش اقلام مرتبط با شبنشینی یلدا نسبت به سال گذشته افت قابل توجهی داشته است. رئیس کارگروه آجیل و خشکبار اتاق اصناف، گفته در بازار عمدهفروشی تهران حدود 20 درصد و در برخی مناطق جنوب تهران 50 درصد کاهش فروش وجود داشته است. اگر در کنار این مسائل به این توجه کنیم که تورم نقطه به نقطه میوه و خشکبار با 108 درصد بالاترین عدد در میان تورم خوراکیهاست، ناتوانی عمیق بخشی از جامعه برای برگزاری یک مراسم حداقلی و ساده نمایان میشود.
در همین حال روزنامه سازندگی وابسته به حزب اشرافی کارگزاران، ذیل تیتر «شب بلند بیپولی» نوشت: «جشنی که طعم تورم گرفته است؛ گزارشهای میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهند که «دورهمی ساده یلدایی» حالا به یک پروژه پرهزینه و برای بسیاری از دهکهای جامعه به کالایی «لوکس» و دور از دسترس بدل گشته است. جهش قیمتها که در برخی اقلام از مرز ۱۰۰ درصد گذشته، سفرههای این شب را کوچکتر و دلخوریهای پنهان ناشی از فقر معیشتی را بزرگتر کرده است».
درباره رویکرد عوام فریبانه روزنامههای زنجیرهای، این نکته شایان ذکر است که طیف مذکور غالبا درباره روند گرانسازی با سرمنشاء دولتی ساکت بوده یا نقش حمایتکننده داشته و از روند گرانی با عنوان غلط انداز واقعی سازی قیمتها و مخالفت با قیمتگذاری دستوری جانبداری کردهاند اما حالا که به مناسبت شب یلدا رسیدهاند ناگهان نگران جیب مردم و تورم شدهاند!