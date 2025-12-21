روزنامه‌نگار برجسته صهیونیست با تاکید بر اینکه «موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای اسرائیل است» خاطر نشان کرد که نمی‌توان این تهدید را از بین برد.

«آمیت سگال»، روزنامه‌نگار صهیونیست در اظهاراتی در یک مصاحبه تلویزیونی درباره اینکه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر آتی خود به واشنگتن قرار است در رابطه با ایران چه چیزی به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بگوید؟ اظهار داشت: آنچه در این‌جا اتفاق افتاد، این است که دونالد ترامپ قول خود را داد و سپس آن را زیر پا گذاشت. او گفته که «ما به ایران اجازه نخواهیم داد سلاح هسته‌ای داشته باشد» اما او در مورد سلاح‌های متعارف، یعنی موشک‌های بالستیک که اسرائیل را تهدید می‌کنند، صحبت نکرد.

کارشناس اسرائیلی اظهار داشت: آنها به حدی برای اسرائیل تهدید به شمار می‌آیند که خود نتانیاهو پیش از این در ویدئویی گفت که «دو تهدید وجودی ایجاد شده است. تهدید هسته‌ای- شما سال‌هاست که از آن مطلع هستید- و همچنین تهدید هزاران موشک بالستیک».

به گزارش ایسنا، سگال تصریح کرد: اما از آن زمان تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟ تا آنجا که ما می‌دانیم، ایرانی‌ها اصلاً در جبهه هسته‌ای فعالیتی ندارند. آنها حتی مواد غنی‌شده دفن‌شده در زیرزمین را استخراج نکرده‌اند. اما آزمایش‌های خود با موشک‌های بالستیک را به شدت تشدید کرده‌اند. یا به این دلیل که فکر می‌کنند، تهدیدآمیز است یا همان‌طور که نتانیاهو می‌گوید، به این دلیل که این یک تهدید وجودی برای اسرائیل است.

روزنامه‌نگار صهیونیست همچنین گفت: ما علاوه‌ بر این، بین تعداد موشک‌های آنها و تعداد موشک‌های خود مسابقه داریم و بیایید بگوییم که هر دو طرف باید در این مورد تجدید نظر کنند.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه و چهار مقام سابق آمریکایی ادعا کرد که مقامات اسرائیلی به‌طور فزاینده‌ای نگران گسترش تولید و توسعه موشک‌های بالستیک ایران هستند و از این‌رو، در حال آماده شدن برای ارائه توضیحاتی به دونالد ترامپ در مورد گزینه‌های حمله مجدد به آن

هستند.

این منابع گفتند که مقامات اسرائیلی همچنین نگران این هستند که ایران در حال بازسازی سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای است که ایالات متحده در ماه ژوئن آنها را هدف قرار داد اما آنها افزودند که مقامات، تلاش‌های ایران برای بازسازی تأسیسات تولید موشک‌های بالستیک و تعمیر سیستم‌های دفاع هوائی آسیب‌دیده خود را نگرانی‌های فوری‌تری می‌دانند.

آمیت سگال در ادامه اظهار داشت: بیایید همین حالا این سؤال را بپرسیم که من این‌جا جوابی برای آن ندارم. اول اینکه، وقتی نتانیاهو به واشنگتن می‌رود تا با ترامپ در این مورد صحبت کند، آیا با او در مورد یک حمله ترکیبی صحبت می‌کند که به نظر من کمی بعید است، زیرا آمریکایی‌ها واقعاً قصد ندارند در هیچ کجای دنیا درگیر یک جنگ با سلاح‌های متعارف شوند؛ در غیر این صورت هرگز از آن خارج نمی‌شوند یا اینکه او راضی می‌شود به اسرائیل اجازه دهد تا به تنهائی حمله کند و ایالات متحده چتر دفاعی را فراهم کند؟

او که با کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت‌وگو می‌کرد، افزود: دوم، در این زمینه باید گفت که بحث بزرگی در کابینه اسرائیل و در رأس آن در مورد اینکه آیا می‌توان هر ۶ ماه یک بار حمله‌ای انجام داد، وجود دارد. برخلاف برنامه هسته‌ای، شما نمی‌توانید تهدید بالستیک ایران را از بین ببرید.

کارشناس صهیونیست سپس این سؤال را مطرح کرد که «آیا قابل تحمل است که هر ۶ ماه، هشت ماه یک بار حمله‌ای انجام شود و سپس دور دیگری از حملات آغاز شود که شامل شلیک آنها به ما، تمام پروازهایی که از اسرائیل خارج می‌شوند و تمام پیامدهای آن برای اقتصاد باشد؟»

وی تاکید کرد: هیچ تصمیمی در اسرائیل گرفته نشده است. هیچ تصمیمی در ایالات متحده گرفته نشده است. این چیزی است که آنها در مورد آن بحث خواهند کرد.

بنابر گزارش‌ ان‌بی‌سی، انتظار می‌رود که ترامپ و بنیامین نتانیاهو اواخر ماه جاری (میلادی) در فلوریدا در اقامتگاه رئیس‌جمهور آمریکا در مار-آ-لاگو دیدار کنند.

سردار «احمد وحیدی» جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز به المیادین گفته است: تهران از نزدیک همه تحولات را زیر نظر دارد و همه مسائل را با دقت دنبال می‌کند. رژیم صهیونیستی سعی دارد خود را در تصویری متفاوت از واقعیت به تصویر بکشد و با به راه انداختن جنگ رسانه‌ای و روانی علیه ما، تلاش می‌کند ضعف خود را پنهان کند.

وحیدی تأکید کرد که اظهارات و تاکتیک‌های تبلیغاتی به کار گرفته شده توسط رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی برای آن نخواهد داشت و خاطرنشان کرد که این رژیم تنها و منزوی است و در تلاش‌های ناامیدانه برای بقا دست و پا می‌زند.

نگرانی رژیم صهیونیستی

از نوسازی سامانه‌های موشکی ایران

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که این رژیم از نوسازی سامانه‌های موشکی ایران نگرانی‌هایی دارد اما این امر باعث غافلگیری آن‌ها نشده است.

به گزارش ایرنا، این منابع می‌گویند که انگیزه‌های ایران برای نوسازی سامانه‌های موشکی خود بیشتر شده است و رویارویی و مواجه در آینده آسان نخواهد بود.

این درحالی است که امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اخیرا لزوم ارتقاء بیش از پیش توان پدافند هوائی کشور را مورد تاکید قرارداد و تصریح کرد: ارتقاء روز به روز، مستمر و دائمی توان پدافند هوائی ایران اسلامی، از اولویت‌های کشور است.

سرلشکر موسوی گفت: همرزمان ما در پدافند هوائی حقیقتا با ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی و بهره‌گیری از دانش، تخصص و همت بلند خویش، در چند ماه اخیر، اقدامات بسیار بزرگ و قابل توجهی را در عرصه ارتقاء توان پدافند هوائی کشور ترتیب داده‌اند که شایسته قدردانی است.