نجات غریق!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های مدعی اصلاحات بدجوری

علیه آقای پزشکیان موضع گرفته‌اند! چی شده؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! روزنامه هم‌میهن تیتر زده که

«‌آقای رئیس‌جمهور خیلی زود تنها شدید‌»! روزنامه سازندگی به

«‌تله استراتژیک»! پیش‌ روی رئیس‌جمهور اشاره کرده، روزنامه اعتماد درباره «‌ضرورت تغییرات در شیوه حکمرانی‌»! به رئيس‌جمهور

هشدار داده است! و‌...

گفت: مگر همین مدعیان اصلاحات اطراف رئیس‌جمهور جمع نشده و پست‌ها را اشغال نکرده‌اند؟ حالا که معلوم شده مثل گذشته کاری بلد نبوده‌اند، یقه رئیس‌جمهور را چسبیده‌اند؟!

گفتم: الان عصبانیتشان از رئیس‌جمهور به خاطر موضع انقلابی و مردم‌دوستانه ایشان علیه مذاکره با آمریکاست!

گفت: ولی مقامات آمریکایی و حتی ترامپ هم اعتراف کرده‌اند که مذاکره یک تله بوده است، در میانه مذاکره حمله نظامی کرده‌اند، ترامپ و نتانیاهو صریحاً گفته‌اند که با یکدیگر هماهنگ بوده‌اند و‌... این مدعیان اصلاحات هنوز متوجه نشده‌اند؟!

گفتم: یارو برای استخدام در یک فروشگاه مراجعه کرده بود. پرسیدند سابقه فروشندگی داری؟ گفت؛ نه. پرسیدند شغل قبلی شما چی بوده؟ گفت؛ نجات غریق بودم. پرسیدند چرا ادامه ندادی؟ گفت؛ آخه شنا بلد نبودم!