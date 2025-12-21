سرویس خارجی-

سرتیپ برجسته یمنی از آمادگی این کشور برای مقابله با هرگونه تشدید تنش توسط آمریکا، رژیم آپارتاید اسرائیل و مزدوران آنها خبر داده و گفته است: «یمن غافلگیری‌های زیادی در آینده دارد.»

انصارالله یمن، که اغلب برای غربی‌ها با نام «حوثی‌ها» شناخته می‌شود، از یک جنبش محلی شیعه زیدی در شمال یمن که در دهه ۲۰۰۰ علیه دولت مرکزی و نفوذ سعودی مبارزه می‌کرد، به تدریج با حمایت‌ها و راهنمایی‌های دیگر شاخه‌های مقاومت، به یک نیروی منطقه‌ای قدرتمند تبدیل شد و قابلیت‌های موشکی و پهپادی پیشرفته‌ای مانند موشک‌های بالستیک و کروز را توسعه داد که آن را به تهدیدی جدی برای منافع رژیم اسرائیل تبدیل کرده است. این تحول پس از ۷ اکتبر شتاب گرفت، زمانی که یمنی‌ها در همبستگی با حماس و به عنوان بخشی از «محور مقاومت»، جنگ علیه اسرائیل را اعلام کردند و صدها موشک و پهپاد به سمت اراضی اشغالی شلیک کرد، که این حملات نه‌تنها تجارت جهانی را از طریق اختلال در دریای سرخ مختل کرده (با هزینه‌ای تخمینی ۲۰۰میلیارد دلار)، بلکه رژیم اسرائیل را مجبور به تخصیص منابع دفاعی به جبهه جنوبی کرده است، که پیش‌تر بر تهدیدهای شمالی مانند حزب‌الله متمرکز بود. ناشناخته بودن نسبی این دشمن برای رژیم اسرائیل ناشی از فاصله جغرافیایی حدود ۲۰۰۰ کیلومتر و تمرکز تاریخی اسرائیل بر تهدیدهای نزدیک‌تر است، اما جدی بودن آن در مقاومت در برابر حملات هوائی اسرائیل و آمریکا، آموزش بیش از یک‌میلیون مبارز، و حفظ امنیت بالای رهبری‌شان (که ضربه‌زدن به آنها را دشوار می‌سازد) آشکار می‌شود، که این امر «حوثی‌ها» را به یک چالش استراتژیک غیرمنتظره و پایدار تبدیل کرده و پتانسیل تشدید درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش داده است.

یمن و غافلگیری‌های آن!

چنان‌که اشاره شد یمن به عنوان دومین شاخه مقاومت که بعد از حزب‌الله لبنان برای حمایت از غزه به نبرد «طوفان‌الاقصی» پیوست، با عملیات‌های خود توانست یک تغییر ژئواستراتژیک ایجاد کند و به این ترتیب، موازنه قدرت را در منطقه متحول کند. در همین مورد، به گزارش «مهر»، سرتیپ «مجیب شمسان»، کارشناس امور نظامی و استراتژیک یمن که به عنوان یک نظامی نزدیک به صنعا شناخته می‌شود، در گفت‌وگو با العهد اعلام کرد: «تحولات ایجادشده توسط یمن، حضور آمریکا را در دریای سرخ کاهش داده و توانایی یمن در سیطره بر منابع انرژی و ترانزیت دریایی را ثابت می‌کند.» این کارشناس یمنی اظهار داشت: «بعد از شکست ۵ ناو هواپیمابر آمریکا در شکستن محاصره تحمیل‌شده توسط یمن به رژیم صهیونیستی یا محافظت از این رژیم در برابر عملیات‌های یمن، ایالات‌متحده قدرت بازدارندگی خود را مقابل یمن از دست داده و از فاز تهاجمی وارد فاز دفاعی شد. یمن توانسته است در یک بازه زمانی محدود، قابلیت‌های نظامی خود را توسعه دهد و موشک‌های بالستیک و کروز خود را به سطوح پیشرفته‌ای برساند که صحنه عملیاتی گسترده‌ای را تا اقیانوس هند و دریاهای سه‌گانه ایجاد کرده است.»

سرتیپ مجیب شمسان گفت: «همچنین پهپادهای یمنی موفق شدند از جدیدترین سیستم‌های دفاعی و فناوری آمریکایی و صهیونیستی عبور کنند و به اهداف حیاتی در اعماق فلسطین اشغالی برسند و آنها را مورد اصابت قرار دهند.» این کارشناس امور استراتژیک در ادامه به غافلگیری‌هایی که یمن در آینده برای دوستان و دشمنان خواهد داشت، اشاره و تأکید کرد که نبرد با دشمن تمام نشده است و نیروهای مسلح یمن هنوز غافلگیری‌های زیادی آماده کرده‌اند. وی تصریح کرد: «همچنین کار بر روی توسعه قابلیت‌های نظامی براساس ارزیابی‌های میدانی ادامه دارد تا یمن بتواند با چالش‌های این مرحله و الزامات حمایت از آرمان فلسطین روبه‌رو شود.» این اظهارات کارشناس مذکور یمنی بعد از آن مطرح می‌شود که طی هفته‌های گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی، توطئه‌های خود را در جبهه داخلی یمن با استفاده از مزدوران عربستان و امارات افزایش داده‌اند و به شکل آشکار و پنهان، تهدید به شعله‌ور کردن دوباره آتش جنگ در یمن می‌کنند. مقامات صنعا بارها با هشدار به مزدوران در مورد هرگونه آسیب به امنیت و ثبات یمن، تأکید کرده‌اند که یمنی‌ها برای مقابله با هرگونه تحریک و توطئه دشمن آمادگی کامل دارند و دشمن در مرحله بعدی بیشتر غافلگیر خواهد شد.

آینده تاریک رژیم در برابر مقاومت یمن

در پایان گفتنی است، رژیم اسرائیل به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی جامع بر انصارالله یمن، که ناشی از فاصله جغرافیایی حدود 2000 کیلومتر، اولویت‌بندی پایین‌تر یمن به عنوان جبهه ثانویه در مقایسه با تهدیدهای نزدیک‌تر مانند حزب‌الله و حماس، و چالش‌های جغرافیایی و اجتماعی یمن مانند زمین‌های کوهستانی ناهموار، پناهگاه‌های متحرک رهبری یمنی‌ها در غارها و خانه‌های پراکنده، و روش‌های ارتباطی ابتدائی و غیرقابل رهگیری است، نمی‌تواند سیطره قابل‌توجهی بر این گروه اعمال کند. این کمبودها مانع از جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی (SIGINT) مؤثر، نفوذ انسانی در شبکه‌های قبیله‌ای بسته و وفادار یمن، و هدف‌گیری دقیق رهبران انصارالله شده و اسرائیل را بیشتر به وابستگی به آمریکا برای اطلاعات محدود کرده است که البته کار چندانی از آن هم برنمی‌آید، چنان‌که دیدیم. تنها راه باقی‌مانده برای اسرائیل، متوسل‌شدن به مزدوران و نیروهای نیابتی اماراتی در شرق و جنوب یمن، مانند شورای انتقالی جنوب (STC) و نیروهای مقاومت ملی، است که با حمایت مالی و تسلیحاتی امارات علیه شمال یمن عمل می‌کنند و حتی به دنبال اتحاد با اسرائیل برای مقابله با دشمنان مشترک هستند، اما این نیروها خود با قدرت مقاومت انصارالله آشنا بوده و می‌دانند که شکست دادن آنها تقریباً ناممکن می‌نماید، زیرا حوثی‌ها با انعطاف‌پذیری بالا، استقلال در تصمیم‌گیری‌ها، و کنترل بر مناطق اساسی، در برابر حملات هوائی و زمینی پایدار مانده‌اند و پیشرفت‌های مزدوران امارات را محدود به مناطق جنوبی کرده‌اند. تمام این‌‌ هم در شرایطی مطرح می‌شود که منابع وابسته به مزدوران عربستان با تکذیب هرگونه آتش‌بس و آرامش در جنوب یمن، اعلام کردند که شورای انتقالی جنوب همچنان به اقدامات تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد و امارات در پی ایجاد یک دولت نظامی در جنوب یمن بوده و خشم ریاض را برانگیخته است. علی‌رغم آرامش ظاهری در جنوب یمن، در بحبوحه تماس‌های سیاسی مداوم در پشت‌صحنه در چندین پایتخت عربی برای مهار پیامدهای تشدید درگیری‌ها که هفته‌ها پیش میان مزدوران سعودی و اماراتی به‌دنبال پیشرفت شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات در استان‌های اشغالی یمن آغاز شد، اما شواهد حاکی از ادامه و گسترش درگیری‌هاست.