حزب‌الله عراق بر مخالفت قاطع خود با هرگونه حرف و حدیث درخصوص خلع سلاح این نیروها تأکید کرد و گفت: «حرفش را هم نزنید؛ باشد برای پس از خروج کامل ناتو!»

در محیط‌های سیاسی و امنیتی پیچیده، پرسش درباره نحوه مدیریت قدرت نظامی و ابزارهای دفاعی همواره یکی از شاخص‌های مهم ثبات و مشروعیت محسوب می‌شود. تجربه تاریخی جوامع مواجه با مداخلات خارجی نشان می‌دهد که انحصار قدرت نظامی در دست یک نهاد دولتی، بدون ایجاد زیرساخت‌های پایدار امنیتی و مشروعیت اجتماعی، می‌تواند زمینه بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی را فراهم کند. در این چارچوب، گروه‌هایی که خود را حافظ امنیت و منافع جامعه می‌دانند، نقش اساسی در شکل‌دهی به توازن قدرت و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی ایفا می‌کنند. تحلیل این وضعیت نیازمند درک رابطه میان حاکمیت، مشروعیت اجتماعی و امنیت ملی است، چرا که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد قدرت نظامی، اثرات مستقیم و بلندمدتی بر انسجام جامعه و پایداری سیاسی خواهد داشت. پس دور از هرگونه شعار و خطابه‌های آتشین هم می‌شود به بحث ضرورت وجود گروه‌های مقاومتِ مسلح پرداخت.

سلاح به کسی تحویل نمی‌دهیم!

گردان‌های حزب‌الله عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با هرگونه حرف و حدیث درخصوص خلع سلاح خود یا انحصار سلاح در دست دولت مخالف است. به گزارش «مهر» به نقل از «اسپوتنیک»، در این بیانیه آمده است، مقاومت یک حق مشروع به‌شمار می‌رود و سلاح در دستان نیروهای مجاهد گردان‌های حزب‌الله عراق باقی خواهد ماند. سخن گفتن درباره توافق با دولت در این خصوص تنها بعد از خروج تمام نیروهای اشغالگر ناتو و نیروهای ارتش ترکیه امکان‌پذیر است. در این بیانیه تأکید شده است، باید از سلامت ملت عراق و مقدسات این کشور در برابر تهدیدات عناصر وابسته به جولانی و نیروهای پیشمرگ مطمئن بود. در این بیانیه آمده است، تحقق حاکمیت کامل در عراق و امنیت در این کشور و ممانعت از مداخلات خارجی مقدمات اصلی برای سخن گفتن درباره انحصار سلاح در دست دولت خواهد بود. هر کسی به دنبال تحویل دادن سلاحش بدون تحقق حاکمیت کامل در عراق است، به صورت شخصی تصمیم می‌گیرد.

روز گذشته نیز «عبدالقادر کربلایی»، معاون نظامی جنبش النجباء، در بیانیه‌ای بر تداوم مقاومت این جنبش علیه نیروهای آمریکایی تأکید کرد. وی ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست و مخالفت خود را با هرگونه وقت‌کشی در اجرای توافق خروج نیروهای خارجی اعلام کرد. البته پیش‌تر «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضائی عراق، مدعی پاسخ مثبت گروه‌های مسلح به انحصار سلاح در دست دولت شده بود که مشخص نیست که این ادعا دقیقاً در چه بستری زده شده است و منظور از آن چیست؛ چنان‌که آمد مقاومت عراق سلاح خود را تسلیم نخواهد کرد، چراکه عراق را در محاصره گرگ‌ها می‌بیند!

خبر دیگر آن‌که سازمان حشد‌الشعبی با صدور فراخوانی از مردم برای مشارکت در یک تظاهرات میلیونی در خیابان فرودگاه بین‌المللی بغداد به‌منظور گرامیداشت یاد فرماندهان پیروزی دعوت کرد. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «راهپیمایی میلیونی سالانه به‌منظور احیای ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی و همراهان آنان، در محل هدف قرار گرفتن توسط آمریکا در خیابان شهید ابومهدی المهندس (خیابان فرودگاه) برگزار می‌شود.» این مراسم روز ۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۲ دی ۱۴۰۴)، پس از نماز مغرب تا ساعاتی پس از نیمه‌شب، برگزار خواهد شد. همچنین از این کشور خبر می‌رسد که دستگاه اطلاعات ملی عراق با رد یک گزارش رسانه‌ای، اعلام کرد بغداد هیچ‌گونه پیام یا هشدار رسمی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این کشور با حملات نظامی دریافت نکرده و این ادعاها کاملاً بی‌اساس است.

چرایی ضرورت مقاومت

وجود گروه‌های مقاومت در ساختار امنیتی عراق، نه صرفاً به عنوان بازیگر نظامی، بلکه به عنوان عامل بازدارندگی و حافظ توازن قدرت، ضرورتی اساسی برای حفاظت از استقلال و حاکمیت کشور محسوب می‌شود. این گروه‌ها نقش مکملی در تضمین امنیت محلی و ملی دارند و می‌توانند مانع نفوذ نیروهای خارجی و فشارهای بیرونی شوند که بدون هماهنگی با منافع جامعه اعمال می‌شوند. تحلیل تجربیات تاریخی و میدانی نشان می‌دهد که حضور این نیروها، ضمن حفظ بازدارندگی، زمینه گفت‌وگوی معنادار میان نهادهای دولتی و جامعه را فراهم می‌آورد و شرایط را برای توسعه امنیت پایدار و مشروعیت جمعی تقویت می‌کند. به این ترتیب، تداوم و سازمان‌دهی این گروه‌ها، با رعایت چارچوب‌های قانونی و توجه به امنیت مردم، نه تهدید، بلکه بخشی از ساختار دفاعی و ثبات ملی به‌شمار می‌رود.