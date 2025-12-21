هشدار رسانه اسرائیلی نسبت به گسترش نفوذ سایبری ایران
به دنبال افزایش حملات سایبری به مقامات اسرائیلی، یک رسانه عبری نسبت به تحرکات ایران در فضای سایبری ابراز نگرانی کرد.
روزنامه اسرائیلی «معاریو»، روز یکشنبه در گزارشی به قلم «آوی اشکنازی» تحلیلگر امور نظامی و امنیتی، نسبت به «افزایش فعالیت ایران در فضای سایبری علیه اسرائیل» هشدار داد.
به نوشته اشکنازی، ایران در چارچوب تقابل خود با اسرائیل، در مقطع کنونی تلاشهای قابل توجهی را در حوزه جنگ سایبری و اطلاعاتی متمرکز کرده و این فعالیتها بهطور فزایندهای در فضای سایبری نمود پیدا کرده است.
به گفته او، این روند نشان میدهد که میدان رویارویی، فراتر از عرصه نظامی سنتی، به حوزههای نرم و نامرئی کشیده شده است.
بر اساس این گزارش، فعالیتهای مورد اشاره شامل تلاش برای نفوذ به تلفنهای همراه، حسابهای مجازی شخصی، شبکههای اجتماعی و بسترهای ارتباطی آنلاین است.
نویسنده گزارش مدعی است هدف این اقدامات، دسترسی به اطلاعات شخصی و ایجاد امکان هدایت یا استفاده اطلاعاتی در مراحل بعدی است.
تحلیلگر روزنامه معاریو همچنین از تلاش برای جذب و بهکارگیری شهرکنشینان اسرائیلی یا افرادی که بهعنوان مقیم یا گردشگر در داخل اراضی اشغالی حضور دارند، سخن گفته و مدعی شده است این افراد برای انجام «ماموریتهای اطلاعاتی و جاسوسی» هدف قرار میگیرند.
در این گزارش ادعا شده است که این نوع فعالیتها بخشی از راهبرد گستردهتر ایران در چارچوب آنچه «جنگ چندلایه» علیه اسرائیل توصیف شده، به شمار میرود.