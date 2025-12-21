گرانی افسارگسیخته اگر مهار نشود نمایندگان فرایند استیضاح را آغاز خواهند کرد

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرانی افسارگسیخته‌ کالاهای معیشتی، مردم را نگران کرده است، اظهار داشت: اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهند شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه (۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا فرا رسیدن شب یلدا و همزمانی این جشن ملی را با حلول ماه پر خیر و برکت رجب و اعیاد این ماه به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت می‌گویم. خدای مهربان را شاکریم که در روزهای اخیر پهنه‌ سرزمینی ایران عزیزتر از جان نیز از بارش‌ برف و باران گسترده برخوردار شد و خاک تشنه‌ ایران، جانی دوباره گرفت.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی افزود: اما آنچه امروز مهم‌تر است به آن بپردازیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی‌ افسار گسیخته‌ کالاهای‌ معیشتی مخصوصاً افزایش‌ قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه‌ گرانی‌ها محسوب می‌شود لذا وظیفه‌ خود می‌دانم بعرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: در هفته‌ای‌ که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، اینجانب به‌عنوان رئیس‌مجلس و رؤسای‌ کمیسیون‌های‌ اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم و در هفته‌ جاری، جلسه‌ نظارتی سه‌شنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص یافته است.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهند شد.

نقدعلی: زمان اولتیماتوم دادن به دولت گذشته دیگر وقت استیضاح است

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر نیز در صحن علنی بهارستان با اشاره به سخنان رئیس‌مجلس در ابتدای جلسه درباره گرانی‌های اخیر طی تذکر شفاهی اظهار داشت: آقای قالیباف! شما در ابتدای سخنان خود از گرانی‌های جانکاه سخن گفتید؛ در حالی که برنج تنها ظرف یک هفته، با افزایش ۵۰ هزار تومانی در هر کیلوگرم مواجه شده است. در همین چارچوب، بار دیگر از سوی مجلس به دولت اولتیماتوم داده شد، اما به‌صراحت عرض می‌کنم که دیگر زمان اولتیماتوم دادن به پایان رسیده و اکنون نوبت اقدام عملی است.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت در واکنش به گرانی‌ها، گفت: سخنگوی دولت اعلام کرده است «من عذرخواهی می‌کنم». این عذرخواهی به چه درد مردم می‌خورد؟ آیا پاسخگوی فشار شدید معیشتی مردم است؟ سخنگوی دولت باید صراحتاً پشت تریبون بایستد و اعلام کند که با گران‌فروشان و محتکران برخورد قاطع خواهد شد و به تعبیر روشن‌تر بگوید که پدر گران‌فروشان و محتکران را درخواهیم آورد.

رئیسی: بی‌دولتی و اهمال

در اداره امور کشور مشهود است

همچنین، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم با موضع‌گیری مشابه طی تذکر شفاهی بیان داشت: آنچه امروز به وضوح مشهود است، نوعی اهمال و سستی مفرط در اداره امور و حتی رهاشدگی و بی‌دولتی است. این وضعیت در مسائل مختلف از اقتصاد و معیشت گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی دیده می‌شود.

وی افزود: شخصاً دیگر امید چندانی به برخی مدیرانی که باید کار خود را انجام دهند و نمی‌دهند، ندارم. هیئت‌رئیسه مجلس نیز درباره برخی استیضاح‌ها، هنوز در حال استخاره است که اعلام وصول کند یا نکند.

شیرین‌زاد: کابینه ضعیف است

وزرای ناکارآمد استیضاح شوند

علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج نیز طی تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امروز زمان ارائه راهکار و اقدامات عملی، مؤثر و عاجل برای رفع مشکلات و کمبودها و حرکت در مسیر پیشرفت کشور است، نه فریاد زدن و تکرار مشکلات.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت عزمی برای اصلاح امور و ترمیم کابینه ضعیف ندارد، وقت آن رسیده است که روند رسیدگی به استیضاح‌هایی که ثبت شده‌اند، از جمله وزرای راه، کار، جهاد و دیگر وزرایی که به صورت مستقیم با اشتغال، معیشت و سفره مردم ارتباط دارند، تسریع شود.

حسینی: تمام مشکلات کشور

ناشی از تحریم و حمله دشمن نیست

در همین جلسه، شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ناترازی مرکب و تورم مزمن همراه با رشد اقتصادی صفر را دو معضل اصلی ایجاد شرایط دشوار زندگی مردم دانست و افزود: در چنین شرایطی علاوه‌بر عذرخواهی همه قوا از جمله قوه مقننه، باید به دنبال ریشه‌یابی و چاره‌جویی باشیم.

وی با اشاره به صدمات سنگین مالی و اقتصادی ناشی از حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی استعمارگر، گفت: از همین‌جا به روح شهیدان گرانقدر نظامی و غیرنظامی، مردم بی‌پناه، دانشمندان، فرماندهان، افسران و سربازان درود می‌فرستم. اما همه مشکلات ما به هجوم دشمن یا تحریم‌های اهریمنی بازنمی‌گردد، هرچند سهم این دو را نیز نباید نادیده گرفت.

حجت‌الاسلام سلیمی:

آیا افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها به مصلحت است؟

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور! افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در حالی که نرخ تورم ۵۰ درصد است، با عدالت و انصاف که شما همواره از آن سخن می‌گوئید، چگونه هماهنگ است؟

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین از آقایانی که در دولت می‌گویند استیضاح به مصلحت نیست، چند پرسش داریم: آیا افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها به مصلحت است؟ آیا دلار ۱۳۰ هزار تومانی و سکه ۱۴۰ میلیون تومانی به مصلحت است؟

در پایان، حجت‌الاسلام سلیمی از رئیس‌جمهور به‌خاطر تأکید بر اینکه «توان دفاعی کشور غیرقابل مذاکره است» قدردانی کرد.