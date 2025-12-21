کشف زمينخواري 30 هزار متري به ارزش 3 هزار میلیارد تومان در غرب تهران
رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا از کشف زمينخواري 30هزار متري به ارزش 3هزار میلیارد تومان در غرب تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري پليس، سردار حسين رحيمي با بيان اينکه زمينخواري به معناي تصرف غيرقانوني اراضي ملي، دولتي يا عمومي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق جعل اسناد، تباني با برخي افراد ذينفوذ، تغيير غيرمجاز کاربري يا دستدرازي به محدوده زمينهاي متعلق به دولت و بيتالمال است، اظهار داشت: پديده زمينخواري از جمله جرايمي است که ميتواند زمينهساز جرايم ديگري چون پولشويي، کلاهبرداري و ديگر جرايم و مفاسد اقتصادي شود، از اينرو مقابله با اين پديده در دستورکار پليس امنيت اقتصادي فراجا قرار دارد. رحیمی افزود: با اطلاعات به دست آمده و بررسيهاي ميداني صورتگرفته مشخص شد، افرادي با هويت مشخص در اقدامات غيرقانوني زميني را با کاربري مسکوني به وسعت 30هزار مترمربع در غرب تهران تصرف و با جعل اسناد اين زمين را در قالب شرکت تعاوني مسکن به بيش از 150 نفر به فروش رساندهاند. وی با اشاره به اينکه ارزش اين زمين برابر اعلام کارشناسان حدود 3هزار ميليارد تومان برآورد ميشود، بيان داشت: در اين راستا 3 متهم دستگير و پرونده همچنان در حال رسيدگي ميباشد. اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينکه پليس امنيت اقتصادي با هرگونه دستاندازي به اراضي ملي و اموال عمومي قاطعانه برخورد ميکند، ادامه داد: ستاد خبري پليس امنيت اقتصادي با شماره 30110 به صورت شبانهروزي آماده دريافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامي است و بهطور حتم با همکاري و مشارکت مردم بهتر ميتوان با جرايم و مفاسد اقتصادي و کالاي قاچاق و احتکار مقابله و مبارزه کرد.