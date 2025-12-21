معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، نسبت به خطر ارجاع بیماران برای تأمین تجهیزات پزشکی با تداوم کمبود نقدینگی در بیمارستان‌ها هشدار داد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، محمدمهدی علاءالدین با بیان اینکه تاکنون کمبود قابل‌توجهی در تأمین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دولتی گزارش نشده است، در عین حال گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه‌ها، توان مالی بیمارستان‌ها را به‌شدت کاهش داده است. علاءالدین افزود: در صورت تداوم این روند، برخی بیمارستان‌ها ممکن است به‌دلیل کمبود نقدینگی، امکان خرید تجهیزات پزشکی خاص را نداشته باشند و بیماران برای تأمین این اقلام به شرکت‌ها ارجاع داده شوند. پرداخت بموقع مطالبات و ایجاد جریان پایدار نقدینگی، نقش کلیدی در استمرار خدمات درمانی و جلوگیری از تحمیل هزینه به بیماران دارد. وی گفت: تقویت توان شرکت‌های تأمین‌کننده از طریق تسهیلات ارزی و ریالی در کنار پرداخت مدون به بیمارستان‌ها، ضامن پایداری زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی است.