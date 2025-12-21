فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست با اشاره به کاهش دما و برودت هوا در نقاط مختلف کشور، از افزایش احتمال نزدیک‌شدن برخی گونه‌های جانوری به مناطق مسکونی و روستاها خبر داد.

به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، سردار رضا رستگار گفت: براساس ابلاغ انجام‌شده به نیروهای محیط‌بانی در سراسر کشور، با توجه به شرایط جوی و سردشدن هوا، احتمال مشاهده حیات‌وحش در حاشیه شهرها و روستاها افزایش یافته است. در همین راستا، محیط‌بانان با هوشیاری مضاعف و گشت‌های مستمر، مناطق تحت مدیریت را به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌کنند تا ضمن حفاظت از گونه‌های جانوری، از بروز هرگونه شکار غیرمجاز توسط افراد سودجو جلوگیری شود.

رستگار با تأکید بر ضرورت همکاری و مشارکت مردم در حفاظت از انفال طبیعی کشور اظهار داشت: شهروندان از هرگونه غذادهی خودسرانه به حیات‌وحش پرهیز کنند، چراکه این اقدام می‌تواند موجب تغییر رفتار طبیعی جانوران و ایجاد خطر برای انسان و حیوان شود.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش در اطراف مناطق مسکونی یا هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا با اطلاع‌رسانی به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی گزارش دهند.