ارتقای کیفیت مدیریت شهری یا حذف گزینشی و سیاسی چهرههای توانمند؟!
سرویس اجتماعی-
آییننامه اجرائی انتخاب شهردار که هفتم آبانماه مورد بازنگری قرار گرفت، با انتقادات زیادی مواجه شده است و برخی آن را محدود کردن استفاده از توان مدیریتی بسیاری از مدیران و دارای شائبههای سیاسی میدانند.
به گزارش کیهان، در اصلاحیه جدید که در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر صورت گرفته است، علاوهبر محدود دانستن رشتههای تحصیلی مرتبط با صلاحیت شهرداران شهرهای بالای 200هزار نفر، مادهای حذف شده که پیش از این و براساس آن افرادی که حداقل سه سال سابقه تصدی سمت شهردار را بهصورت متوالی یا غیرمتوالی داشتند، از شرط برخورداری از مدرک تحصیلی در رشتههای خاص معاف بودند. با این شرایط عملاً بسیاری از مدیران باسابقه و شناختهشده کشور از امکان تصدی سمت شهرداری محروم میشوند.
رئیسجمهور و معاون اول دولت هم
امکان تصدی شهرداری را ندارند
در اینباره، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران به خبرگزاری فارس گفت: براساس مصوبه جدید، فردی که قرار است شهردار تهران شود، باید شرایطی ویژه داشته باشد و حتی مقامهایی چون رئیسجمهور و معاون اول دولت امکان تصدی این سمت را نخواهند داشت.
علیرضا نادعلی افزود: این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در ابتدای همین دوره، وزارت کشور با بررسی قوانین دهههای گذشته و اقدامات کارشناسی دقیق، شرایط قانونی صدور حکم آقای زاکانی را مورد تحلیل قرار داده بود.
وی ادامه داد: شهرداری تهران جایگاهی راهبردی و استراتژیک دارد و فرد منصوب باید توانایی مدیریت بحرانها، حل مشکلات مالی انباشتهشده، برقراری ارتباط مؤثر با دستگاههای مختلف و همکاری با دولت را داشته باشد. مهمتر از همه، خدمت شایسته به مردم پایتخت از الزامات این سمت است. نباید با برخی اشتباهات در قانونگذاری یا برداشتهای محدود، انتخابهای مردم را کوچک و محدود کنیم و دامنه تصمیمگیری شهروندان را به حداقل برسانیم.
مقررات اداری به ابزار سیاسی
و مهندسی ترکیب مدیریت شهری تبدیل نشود
همچنین، احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی و دولت در تاریخ هفتم آبانماه سال جاری و در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، آییننامه اجرائی رشتههای تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار را اصلاح کردند. در این اصلاحیه، ماده «۴» آییننامه پیشین که براساس آن کلیه افرادی که حداقل سه سال به صورت متوالی یا متناوب در سمت شهردار فعالیت داشتهاند، صرفاً از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی در رشتههای مندرج در آییننامه معاف میشدند، حذف شد.
وی ادامه داد: با این اصلاحیه و حذف ماده «۴» و محدودسازی رشتههای تحصیلی، عملاً بسیاری از مدیران باسابقه و شناختهشده کشور از دایره صلاحیت تصدی سمت شهرداری خارج میشوند. این تغییر اگرچه در ظاهر با شعار «تخصصگرایی» صورت گرفته اما در عمل و بهطور غیرمستقیم منجر به کنار گذاشتهشدن افراد خاصی با سوابق سیاسی و مدیریتی مشخص میشود. چنین اقدامی نهتنها ظرفیتهای ارزشمند ملی را از دسترس شوراهای اسلامی شهر خارج میکند، بلکه میتواند به عنوان ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ امری که استقلال شوراها در انتخاب شهردار را بهشدت مخدوش میسازد.
صادقی افزود: تجربه مدیریت شهری نشان داده است که اداره کلانشهرها نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی، تجربه اجرائی و شناخت اجتماعی است و نه صرفاً دارا بودن مدرک دانشگاهی در رشتهای محدود. براساس همین مصوبه، حتی رئیسجمهور محترم کشور، جناب آقای دکتر پزشکیان، فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی میشوند. نهتنها ایشان، بلکه بسیاری از چهرههای برجسته سیاسی و مدیریتی کشور نیز، با وجود سابقه طولانی در اداره کلانشهرها و نهادهای ملی، دیگر امکان حضور در رقابت برای تصدی مناصب شهرداری را نخواهند داشت. این نمونه بهروشنی نشان میدهد که آییننامه جدید، به جای ارتقای کیفیت مدیریت شهری، عملاً به حذف گزینشی و سیاسی چهرههای برجسته منجر شده است.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: پیامدهای اجرای این آییننامه محدودشدن دایره انتخاب شوراها به گروهی اندک و غیرمتنوع، کنار گذاشتن تجربههای مدیریتی ارزشمند و شناختهشده و تضعیف استقلال شوراها و تبدیل آییننامه به ابزاری برای مهندسی سیاسی، به ویژه در ایام انتخابات شورای شهر است. از دولت و وزارت کشور انتظار میرود این آییننامه را بازنگری کند و رشتههای مدیریتی و اجرائی متنوعتر را بپذیرند. دولت و مجلس باید استقلال شورا را در انتخاب شهردار رعایت کند و اجازه ندهند مقررات اداری به ابزاری برای حذف سیاسی و مهندسی ترکیب مدیریت شهری بدل شود.
مصوبه جدید نهائی نشده
و شامل شهرداران فعلی نمیشود
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در حاشیه جلسه دیروز شورای شهر گفت: مصوبهای که قرار بود در هیئت دولت برای تعیین شرایط شهرداران به تصویب برسد، هنوز نهائی نشده است. در صورت تصویب، این مصوبه مربوط به شهرداران آینده خواهد بود و شامل شهرداران فعلی نمیشود.