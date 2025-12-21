سرویس ورزشی-

کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر از راه‌اندازی لیگ ملت‌های آسیا با حضور ۴۷ عضو این نهاد داد.

سایت کنفدارسیون فوتبال آسیا دیروز اعلام کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) بار دیگر تعهد خود را نسبت به تقویت فوتبال تیم‌های ملی در سراسر قاره آسیا تأیید و اعلام کرد که در دوره پیش‌رو قصد دارد لیگ ملت‌های آسیا

(AFC Nations League) را راه‌اندازی کند. این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر کنفدراسیون برای ارتقای فرصت‌های توسعه‌ای برای فدراسیون‌های عضو (MAs) و ایجاد چارچوبی ساختاریافته و پایدار برای مسابقات بین‌المللی است.

در راستای اصلاحات موفق اخیر در سیستم رقابت‌های باشگاهی AFC، این کنفدراسیون به دنبال اجرای ابتکارات راهبردی است که رشد پایدار، توازن رقابتی و تجربه بازی‌های ارزشمند را فراهم کند و در عین حال ثبات تقویم مسابقات تیم‌های ملی را بهبود ببخشد.

AFC همچنان بر ارائه مسیرهای توسعه باکیفیت و مستمر برای فدراسیون‌های عضو خود متمرکز است تا مطابق با چشم‌انداز بلندمدت خود فوتبال آسیا را پیش ببرد. با این حال، استفاده مؤثر از پنجره‌های بین‌المللی فیفا روزبه‌روز دشوارتر شده است؛ محدودیت در دسترسی به حریفان، افزایش هزینه‌های عملیاتی و پیچیدگی‌های لجستیکی، اغلب ارزش ورزشی مسابقات بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

این چالش‌ها نیاز به یک چارچوب رقابتی منظم، پیش‌بینی‌پذیر و پایدار برای تیم‌های ملی را آشکار کرده است. پس از بررسی‌های داخلی و مشورت با ذی‌نفعان، کنفدراسیون به‌طور اصولی تصمیم گرفته لیگ ملت‌های AFC را معرفی کند. هدف این رقابت، تضمین فوتبال بین‌المللی منظم و ارزشمند در طول پنجره‌های بین‌المللی فیفا، ارتقای توازن رقابتی از طریق بازی‌های همسطح، بهبود کارایی هزینه‌ها از طریق هماهنگی متمرکز و فراهم کردن مسیرهای پیشرفت واضح برای تیم‌های ملی است.

جزئیات بیشتر به زودی اعلام می‌‌شود

«داتوک سری وینزور جان» دبیرکل AFC درخصوص این ابتکار گفت: لیگ ملت‌های AFC گامی مهم در تعهد مستمر ما برای حمایت از توسعه ۴۷ فدراسیون عضو است. با معرفی یک پلتفرم رقابتی ساختاریافته در طول پنجره‌های بین‌المللی فیفا، با ثبات بیشتر تقویم و انگیزه‌های ورزشی شفاف، هدف ما تضمین دسترسی مستمر تیم‌های ملی به مسابقات باکیفیت در عین رفع چالش‌های لجستیکی و هزینه‌ای است.

وی افزود: علاوه‌بر مزایای ورزشی، ما شاهد علاقه و تقاضای روزافزون شرکای تجاری خود برای یک رقابت سبک لیگ ملت‌ها بوده‌ایم، که جذابیت آن برای هواداران، پخش‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان را نشان می‌دهد و قابلیت ارائه یک محصول فوتبال بین‌المللی جذاب و قابل بازاریابی را دارد.

جزئیات بیشتر درباره فرمت رقابت، جدول زمانی و نحوه اجرا از طریق کمیته‌های مربوطه AFC و مشورت با ذی‌نفعان بررسی و در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

آیا لیگ ملت‌های آسیا موفق می‌شود؟

ایده راه ‌اندازی «لیگ ملت‌های آسیا» از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، اگرچه در نگاه اول الهام‌ گرفته از مدل موفق یوفاست، اما در عمل با مجموعه‌‌ای از فرصت‌‌ها و چالش‌‌های جدی روبه‌‌رو خواهد بود که موفقیت یا شکست آن را رقم می‌زند.

AFC همان مسیری را دنبال می‌کند که یوفا از سال 1397 آغاز کرد؛ افزایش بازی‌های ملیِ معنادار، رقابتی کردن فیفادی‌ها و کاهش دیدارهای کم ‌اثر دوستانه. از این منظر، لیگ ملت‌های آسیا می‌تواند به ارتقای سطح فنی تیم‌‌های ملی، افزایش جذابیت بازی‌‌ها برای مخاطبان و حتی ایجاد منبع درآمد جدید برای کنفدراسیون و فدراسیون‌‌های عضو منجر شود. فوتبال آسیا سال‌هاست از کمبود مسابقات ملی سطح بالا رنج می‌برد و چنین چارچوبی می‌تواند این خلأ را تا حدی جبران کند.

با این حال، مقایسه مستقیم آسیا با اروپا ساده‌انگارانه است. یوفا با 55 کشور، در قاره‌‌ای کوچک با زیرساخت‌‌های حمل‌ و نقل پیشرفته و فاصله‌‌های کوتاه جغرافیایی فعالیت می‌کند. در مقابل، AFC پهناورترین کنفدراسیون جهان است؛ از شرق آسیا تا غرب و از آسیای مرکزی تا جنوب و جنوب ‌شرق. پروازهای طولانی، اختلاف ساعت، هزینه‌های سنگین سفر و فرسودگی بازیکنان، چالش‌هایی هستند که در اروپا یا وجود ندارند یا بسیار کمرنگ‌ترند.

تقسیم تیم ‌ها به لیگ ‌های مختلف بر اساس رنکینگ، همانند مدل اروپایی، می‌تواند تا حدی نا برابری فنی شدید در آسیا را مدیریت کند. حضور تیم‌هایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی، ایران و استرالیا در یک سطح و تیم‌های ضعیف‌‌تر در لیگ‌‌های پایین‌تر، رقابت‌‌ها را منطقی‌‌تر می‌کند. با این حال، فاصله فنی در آسیا حتی در لیگ‌های هم ‌سطح نیز بعضاً چشمگیر است و خطر یک‌ طرفه شدن برخی بازی‌ها همچنان وجود دارد.

یکی دیگر از موانع جدی، تداخل احتمالی لیگ ملت‌های آسیا با رقابت ‌های مهمی چون انتخابی جام جهانی، جام ملت‌های آسیا و حتی مسابقات باشگاهی است. بسیاری از تیم ‌های آسیایی، به ‌ویژه در غرب و شرق قاره، با تقویم فشرده داخلی و قاره‌‌ای روبه ‌رو هستند و افزودن یک تورنمنت جدید، بدون بازنگری جدی در تقویم، می‌تواند به افت کیفی مسابقات منجر شود.