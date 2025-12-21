دولت به دنبال واگذاری پنهانی و غیرقانونی ماشینسازی تبریز است
کارکنان گروه ماشینسازی تبریز افشا کردند که دولت در جلسه 26 آذرماه 1404 بهصورت پنهانی به دنبال واگذاری غیرقانونی این مجموعه بوده است.
کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز در بیانیهای اعلام کردند: با تأسف اعلام میکنیم که برخلاف وعدههای رسمی آقای مدنیزاده؛ وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی، مبنی بر «عدم انجام هیچگونه واگذاری پنهان»، اطلاعات موثق نشان میدهد که هیئت واگذاری هفته گذشته (26 آذرماه 1404) به صورت پنهانی تصمیم گرفته است شرکتهای ماشینسازی تبریز و ریختهگری ماشینسازی تبریز را به شکل اجاره به شرط تملیک واگذار کند.
آنها یادآور شدند: این اقدام آشکارا مخالف روح و متن اصل ۴۴ قانون اساسی است که صراحتاً دولت را موظف میداند بنگاههای دولتی را از طریق سازمان خصوصیسازی به روش مردمیسازی و در قالب تعاونیها و تشکلهای کارکنان واگذار کند. همچنین مغایر با مواد متعدد قانون کار، از جمله ماده ۲۷ قانون کار، است که حق مشارکت کارگران در مدیریت و سهام بنگاههای تولیدی را به رسمیت میشناسد.
کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز تصریح کردند: در اعتراض به این تصمیم غیرشفاف و مغایر قانون، پرسنل شاغل در گروه ماشینسازی تبریز طوماری رسمی تنظیم و امضا کردهاند و خواستار واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکتها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی- توسعهای مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی هستند. این طومار نشاندهنده میزان بالای همراهی و وحدت کارگران و بازنشستگان در پیگیری حقوق قانونی آنهاست.
آنها در بیانیه خود ضمن اعتراض شدید و قاطع، مواردی را به اطلاع مسئولان کشوری میرسانند؛ که به این شرح است: هرگونه واگذاری پنهان یا قراردادی که حق مالکیت و سهام کارگران را نادیده بگیرد، غیرقانونی و قابل پیگیری قضائی و رسانهای است.
ضمن اینکه کارگران و بازنشستگان خواستار واگذاری شفاف و ۱۰۰ درصدی سهام شرکتها به کارکنان، در قالب شرکت تعاونی تولیدی-توسعهای، مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.
بنابراین، از تمامی مسئولان ذیربط، نهادهای نظارتی و رسانهها درخواست میشود ضمن اعمال نظارت قانونی، از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کنند. کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز اعلام میکنند تا تحقق کامل حقوق قانونی خود و واگذاری شفاف و مردمی شرکتها، اعتراض و پیگیری خود را ادامه خواهند داد.
گفتنی است، کارکنان ماشینسازی تبریز گفتند که دو تن از نمایندگان مردم تبریز در مجلس ادعا کردهاند که از جلسه پنهانی درباره واگذاری ماشینسازی بیاطلاع بودهاند! اما «بهرام سرمست» استاندار آذربایجان شرقی و «طاهر روحی»؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، حضور داشتهاند.