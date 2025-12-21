فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
دومین سالگرد شهادت سردار سیدرضی موسوی برگزار می‌شود

دومین سالگرد شهادت فرمانده پشتیبانی جبهه مقاومت در امامزاده صالح‌(ع) روز پنجشنبه ۴دی‌ماه برگزار می‌شود.
نوید صالحی مسئول کمیته اطلاع‌رسانی دومین سالگرد شهادت سیدرضی، گفت: سیدرضی یکی از فرماندهان اثرگذار سپاه در جبهه مقاومت از دهه ۷۰ بود که مسئولیت پشتیبانی مدافعان حرم را به عهده داشت. حضور ۳۵ساله شهید سیدرضی در سوریه و دیگر محورهای جبهه مقاومت، رژیم جعلی صهیونیستی را با بحران‌های مختلف روبه‌رو کرده و دراین مدت دوبار اقدام به ترور این فرمانده رشید سپاه کرد. سرانجام در روز ۴ دی‌ماه رژیم منحوس صهیونیستی در حمله هوائی وحشیانه به منطقه سیده زینب دمشق سردار سیدرضی موسوی را به شهادت رساند. نوید صالحی در پایان افزود: دومین سالگرد شهادت فرمانده دلاور جبهه مقاومت و همراه و هم‌رزم سردار دلها حاج قاسم سلیمانی روز پنجشنبه ۴دی همزمان با سالروز شهادت این فرمانده دلیر، در امامزاده صالح‌(ع) تهران از نماز مغرب و عشا با حضور هم‌رزمان و یاران و خانواده آن شهید بزرگوار و مردم شهیدپرور تهران برگزار خواهد شد.

