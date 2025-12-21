دومین سالگرد شهادت فرمانده پشتیبانی جبهه مقاومت در امامزاده صالح‌(ع) روز پنجشنبه ۴دی‌ماه برگزار می‌شود.

نوید صالحی مسئول کمیته اطلاع‌رسانی دومین سالگرد شهادت سیدرضی، گفت: سیدرضی یکی از فرماندهان اثرگذار سپاه در جبهه مقاومت از دهه ۷۰ بود که مسئولیت پشتیبانی مدافعان حرم را به عهده داشت. حضور ۳۵ساله شهید سیدرضی در سوریه و دیگر محورهای جبهه مقاومت، رژیم جعلی صهیونیستی را با بحران‌های مختلف روبه‌رو کرده و دراین مدت دوبار اقدام به ترور این فرمانده رشید سپاه کرد. سرانجام در روز ۴ دی‌ماه رژیم منحوس صهیونیستی در حمله هوائی وحشیانه به منطقه سیده زینب دمشق سردار سیدرضی موسوی را به شهادت رساند. نوید صالحی در پایان افزود: دومین سالگرد شهادت فرمانده دلاور جبهه مقاومت و همراه و هم‌رزم سردار دلها حاج قاسم سلیمانی روز پنجشنبه ۴دی همزمان با سالروز شهادت این فرمانده دلیر، در امامزاده صالح‌(ع) تهران از نماز مغرب و عشا با حضور هم‌رزمان و یاران و خانواده آن شهید بزرگوار و مردم شهیدپرور تهران برگزار خواهد شد.