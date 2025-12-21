معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: اتفاقات جنگ ۱۲ روزه اثبات کرد که باید حمایت بیشتری از فناوری‌های پیشرفته داشته باشیم. برنامه دولت این است که در طول سه سال با اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان، ضعف‌های کشور را در زمینه فناوری‌های نوظهور پوشش دهیم.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال که با حضور فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال برگزار شد با بیان اینکه برنامه‌های توسعه کشور بر اساس حاکمیت فناوری نوین تهیه شده است، گفت: این رویکرد بر اساس وجود جوانان باسواد و با انگیزه‌ای است که می‌خواهند در ایران بمانند و به این مردم و کشور خدمت کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در گذشته نگاه افراطی به فناوری وجود داشت ولی خوشبختانه در حال حاضر فناوری‌های نوین در اولویت‌های کشور بوده و در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تصریح شده است که باید جایگاه اول منطقه را در زمینه علم و فناوری به‌دست ‌آوریم.

عارف با تاکید بر اینکه هم جنبه مثبت و هم منفی فناوری باید در کنار هم دیده شود، بیان داشت: باید با ابزارهای مختلف از جمله ابزار بومی جنبه مثبت فناوری را ارتقا داده و با سازوکار مشخصی بتوانیم ابعاد منفی آن را کاهش دهیم. البته هیچ‌گاه به این پرسش پاسخ داده نشده است که برای رفاه و تعالی انسان،‌ به این سرعت در پیشرفت فناوری نیاز است؟

وی تاکید کرد: نمی‌توانیم مؤلفه دیجیتال را کنار گذاشته و اقتصاد را با روش سنتی اداره کنیم زیرا در این صورت هزینه سنگینی به ما تحمیل می‌شود. اگر می‌خواهیم ارتباط علمی، اقتصادی و تجاری با دنیا داشته باشیم، هیچ راهی جز استفاده از اقتصاد دیجیتال نداریم البته این اقتصاد هم شرایط و ضوابط خود را دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر در زمینه اقتصاد دیجیتال پیشتاز باشیم، می‌توانیم علم و تجربه خود را به منطقه صادر کنیم. باید روند متعادل و جامعی را در زمینه اقتصاد دیجیتال دنبال کنیم تا به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت یعنی دستیابی به ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی از محل اقتصاد دیجیتال دست یابیم. این تکلیف برنامه هفتم پیشرفت منطقی و قابل دسترس بوده و شعاری نیست.

عارف ادامه داد: اتفاقات جنگ ۱۲روزه اثبات کرد که باید حمایت بیشتری از فناوری‌های پیشرفته داشته باشیم. برنامه دولت این است که در طول سه سال با اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان، ضعف‌های کشور را در زمینه فناوری‌های نوظهور پوشش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: حملات سایبری در گذشته نگران‌کننده بود اما در حال حاضر شرایط خیلی بهتر شده است و اگر در جایی احتیاط کرده یا محدودیت ایجاد می‌کنیم به خاطر استفاده دشمن از علم و فناوری روز است. با این حال این محدودیت هم باید موقت باشد زیرا راهکار اصلی مصونیت بخشی و ایجاد فضای امن است که باید آن را دنبال کنیم.

عارف‌ در پایان با بیان اینکه به آینده کشور در زمینه توسعه علم و فناوری و تحقق اقتصاد دیجیتال خوش‌بین هستم، تشریح کرد: برای تحقق این اهداف باید هماهنگ و منسجم بوده و با تقسیم کار ملی وظایف خود را انجام دهیم. در این زمینه می‌توان کارگروهی با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل داد تا به صورت منظم جلسه برگزار شده و پیشنهادات برای تدوین قوانین و مقررات در این حوزه را بررسی کند. دولت نیز آمادگی کامل برای همکاری و همفکری با فعالان بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال را دارد.

به گزارش ایسنا، محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال و لزوم ایجاد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم فناوری برای جبران عقب‌ماندگی کشور در زمینه فناوری، گفت: این دو زیست بوم نقش مکمل و هم‌افزا دارند. زیرساخت زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دیجیتال باید بومی باشد تا هم مدام خود را بهینه کند و هم امنیت آنها تامین شود.

گفتنی است، در این جلسه همچنین فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال ضمن تشریح فعالیت‌های خود، نظرات، پیشنهادات، دغدغه‌ها و چالش‌ها آن حوزه را مطرح کردند.