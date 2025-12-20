کریدورهای فعال وزن ایران را در معادلات منطقه افزایش میدهد
وزیر امور خارجه با بیان اینکه کریدور شمال- جنوب، شرق- غرب و نقش بنادر شمالی و جنوبی و اتصال آنها به آسیای مرکزی، قفقاز، خلیجفارس و اقیانوس هند فقط پروژههای فنی نیستند و اینها پروژههای سیاست خارجی هستند، گفت: هر کریدور فعالی وزن ایران را در معادلات منطقهای افزایش میدهد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه روز شنبه در آیین گرامیداشت هفته حملونقل گفت: نگاه ما در وزارت امور خارجه به سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی در حال حاضر نگاه واقعی، عینی و عملیاتی است.
وی افزود: در معاونت دیپلماسی اقتصادی همه تلاش ما این است که به صورت کاملا عینی وارد پروژههای مشخص اقتصادی مورد نیاز کشور بشویم و به تحقق آنها کمک کنیم و این در حوزه حملونقل بحث جدی کاملا عینی است.
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ما در وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را اینگونه برای خود معنا کردهایم که دیپلماسی اقتصادی یعنی سیاست خارجی در خدمت تولید و صادرات و حملونقل و ترانزیت قرار بگیرد و در مجموعه خودش باعث رفاه کشور
شود.
عراقچی گفت: در سیاست خارجی حملونقل موضوع حاشیهای نیست و یکی ابزارهای اصلی دیپلماسی اقتصادی است و هیچ توافق تجاری، همکاری منطقهای و هیچ بازار پایداری بدون داشتن مسیر مطمئن و قابل پیشبینی در حوزه حملونقل نمیتواند شکل
بگیرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه ما با ۱۵ کشور همسایه زمینی و دریایی هستیم و ظرفیت بسیار بزرگی در این خصوص وجود دارد، گفت: با توجه به این ظرفیت، اگر کریدور فعال نداشته باشیم، این ظرفیت فقط روی نقشه باقی خواهد ماند. عراقچی ادامه داد: کریدور شمال- جنوب، شرق- غرب و نقش بنادر شمالی و جنوبی و اتصال آنها به آسیای مرکزی، قفقاز، خلیجفارس و اقیانوس هند فقط پروژههای فنی نیستند و اینها پروژههای سیاست خارجی هستند و هر کریدور فعالی وزن ایران را در معادلات منطقهای افزایش میدهد.
انتقاد عراقچی
از رویکرد ۳ کشور اروپایی
در تماس همتای انگلیسی
عراقچی همچنین روز جمعه در تماسی تلفنی با آیوت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس گفتوگو کرد.
در این تماس تلفنی در مورد برخی موضوعات روابط دوجانبه از جمله موضوعات کنسولی تبادلنظر شد و بر لزوم تداوم رایزنیها در سطوح مختلف برای تقویت درک متقابل و پیگیری موضوعات مورد نظر طرفین تأکید شد.
وزیر امور خارجه ایران در این تماس تلفنی ضمن انتقاد از رویکرد غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در قبال موضوع هستهای ایران، تاکید کرد: ایران هیچگاه مذاکره و گفتوگویی که بر مبنای احترام به حقوق قانونی و منافع مشروع ملت ایران باشد را رد نکرده است اما مذاکره به معنای تحمیل یکسویه را مردود میداند.
به گزارش فارس، انگلیس به همراه فرانسه و آلمان اقدام به سوءاستفاده از سازوکار موسوم به اسنپبک و بازگشت تحریمهای لغو شده سازمان ملل کردند. اقدامی که ایران، روسیه و چین آن را مردود و باطل خواندهاند.
وزیر امور خارجه انگلیس در این تماس تلفنی بر موضع این کشور مبنی بر ضرورت استفاده از دیپلماسی در رابطه با موضوع هستهای ایران تأکید کرد.
عراقچی و همتای انگلیسی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم با یکدیگر دیدار کرده بودند.
تأکید عراقچی
بر احترام به حاکمیت ارضی ایران در تماس همتای قبرسی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کنستانوس کمبوس وزیر امور خارجه قبرس، روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به رویکرد اصولی ایران در احترام به حاکمیت ملی همه کشورها از جمله قبرس ضرورت احترام به اصول بنیادین منشور ملل متحد بهویژه حاکمیت ملی و تماميت سرزمينی کشورها را یادآور شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هرگونه موضعگیری مداخلهجویانه در رابطه با تمامیت سرزمینی خود را مطلقا مردود و غیرقابل قبول میداند.
وزیر امور خارجه قبرس نیز با تاکید بر اهمیت روابط دیرینه این کشور با ایران، تصریح کرد: قبرس همواره خود را مقید به احترام به حاکمیت ملی و تماميت سرزمینی همه کشورها از جمله ایران میداند.
وی با اشاره به آغاز ریاست دورهای قبرس بر اتحادیه اروپا از ابتدای ۲۰۲۶، ابراز امیدواری کرد که این کشور بتواند نقش مثبتی در پیشبرد روابط اتحادیه و ایران ایفا کند. در این گفتوگوی تلفنی در مورد روابط دوجانبه ایران و قبرس و تحولات بینالمللی نیز تبادل نظر شد.