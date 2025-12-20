صدای مظلومیت دانشمندان ایرانی از زبان دنبالکنندگان واشنگتنپست در فضای مجازی
صفحه واشنگتن پست در شبکههای اجتماعی، گزارشی در مورد جزئیات عملیات ترور دانشمندان هستهای ایران در جریان جنگ 12 روزه منتشر کرده و آن را «عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا» برای مهار دانش هستهای ایران توصیف کرد.
دنبالکنندگان صفحه اینستاگرام واشنگتن پست هدف قرار دادن دانشمندان هستهای ایران از سوی اسرائیل را نمونه آشکار تروریسم بینالملل دانسته و آن را مستوجب پیگرد قضائی میدانند.
حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ منجر به شهادت تعداد زیادی از مردم غیرنظامی، فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای شد.
رژیم صهیونیستی که در سالیان گذشته دست به ترور بسیاری از دانشمندان برجسته ایرانی در زمینه صنعت هستهای زده بود؛ در جنایت اخیر خود نیز دهها نفر از دانشمندان ایرانی را به همراه خانوادههایشان به شهادت رساند.
کاربران خارجی، گزارش واشنگتن پست را نیز زیر سؤال برده و عدم اطلاق عنوان ترور در مورد دانشمندان هستهای ایران را مصداق شیطنت رسانهای آن توصیف کردند.
کاربران همچنین با تذکر دادن در مورد اینکه دانشمندان هستهای هم جزو غیرنظامیان یک کشور در جنگ محسوب میشوند، نپرداختن واشنگتن پست به این موضوع را زیر سؤال بردند.
در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در این زمینه آمده است:
- «نه فقط دانشمندان مورد هدف قرار گرفتند بلکه خانوادههای آنها و حتی زنان باردار و کودکان نیز ترور شدند».
- «آنها (اسرائیلیها) هرگز یاد نخواهند گرفت که دانش را میتوان منتقل کرد و اینکه میلیونها جوان در ایران هر روز این دانش را به ارث میبرند».
- «اسرائیل حق وجود ندارد».
- «نتانیاهو باید محاکمه شود»
- «نمیدانم چه کسی باید این را بشنود، اما شما نمیتوانید مردم را در کشورهای دیگر ترور کنید. حتی اگر ادعا کنید که آنها «دانشمند هستهای» هستند. آیا ایران میتواند «دانشمندان هستهای» اسرائیل را بدون هیچ عواقبی ترور کند؟».
- «این دقیقا مصداق تروریسم است».
- «این موضوع (ترور دانشمندان هستهای ایرانی) باید جایی در ساختار قوانین بینالمللی بررسی شود مگه نه؟ یا این هم یهودستیزی است».
- «داری از یک عملیات تروریستی گزارش میزنی (واشنگتن پست)»
- «و فراموش نکنید که قبل از اینکه 60 روز (موعد مقرر شده ترامپ) تمام شود، ترامپ به اسرائیل در حمله به ایران پیوست، بنابراین طوری حرف نزنید که انگار ترامپ قهرمانی بود که سعی میکرد طرفین را از جنگ نجات دهد، درواقع او داشت توجهات را پرت میکرد».
- «اسرائیل لعنتی میتونه بدون هیچ مجازاتی قتل عام کنه».
- «واشنگتن پست، دانشمندان هستهای هم غیرنظامی هستند، حتی بیشتر از آن مورد مصونیت در وضعیت جنگی قرار دارند. به نظر میرسد روزنامهنگارانت به آموزشهای اولیه در حقوق بینالملل نیاز دارند».
- «مگر این تروریسم نیست؟ برعکسش را تصور کنید، اگر ایران دانشمندان اسرائیلی را هدف قرار میداد؟ آن وقت چه اسمی روی آن میگذاشتید؟»
- «آژانس بینالمللی انرژی اتمی برخلاف قانون، اسناد معتبری را به اسرائیلیها داده است و این ثابت میکند که غرب به قوانین و هنجارهای بینالمللی اهمیتی نمیدهد. ایران نباید به غرب اعتماد کند».