کارکنان فرودگاه‌های اروپا در آستانه تعطیلات سال نو میلادی دست به اعتصاب زده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند به هرج‌و‌مرج و لغو یا تاخیر در پروازهای برنامه‌ریزی شده منجر شود.

تقریبا همه‌ساله در ایام نزدیک به تعطیلات سال نوی میلادی اتحادیه‌های کارکنان فرودگاه‌ها در کشورهای اروپایی در اعتراض به حقوق و مزایا و ساعت‌های کاری خود اعتصاب به راه می‌اندازند تا با توجه به شلوغی تعطیلات کریسمس کارفرمایان خود را تحت فشار قرار دهند و به حقوق خود دست یابند. ظاهراً امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست. یورونیوز در این رابطه نوشته است کارکنان فرودگاه‌های اروپا در اعتراض به «رفتار خودخواهانه کارفرمایان»، در آستانه تعطیلات سال نو میلادی دست به اعتصاب زده‌اند. به نوشته این رسانه اروپایی اعتصاب در فرودگاه‌ها همزمان با تعطیلات سال نو، به یک موضوع آشنا تبدیل شده است که کارکنان این بخش‌ها، یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های سال را برای به‌دست آوردن حقوق خود انتخاب می‌کنند. برخی از اعتصاب‌ها از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی شده و برخی دیگر چند روز یا چند ساعت قبل از آغاز اعلام می‌شوند.

این گزارش می‌افزاید: کارکنان بخش تحویل چمدان شرکت «ایزی‌جت» در فرودگاه «لوتون» لندن از ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) تا ۲۲ (یکم دی‌ماه) و ۲۶ (۵ دی) تا ۲۹ (۸ دی) دسامبر، دست از کار کشیده و اعتصاب می‌کنند. فرودگاه «هیترو» لندن نیز خود را برای هرج‌و‌مرج در سفرهای کریسمس آماده می‌کند و در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ و ۲۶ دسامبر (یکم دی‌ماه، ۳ و ۵ دی) خدمه شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی (SAS) دست به اعتصاب خواهند زد. گفته می‌شود در نتیجه این اعتصاب‌ها، پرواز به مقاصد اصلی این شرکت هواپیمایی مانند کپنهاگ (پایتخت دانمارک)، استکهلم (پایتخت سوئد) و اسلو (پایتخت نروژ) احتمالا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. کارکنان شرکت‌های هواپیمایی «رایان ایر» در اسپانیا و «آزول هندلینگ» نیز از تابستان به دلیل اعتراض به شرایط کاری، پاداش‌ها و ثبات شغلی اعتصاباتی انجام داده‌اند گفته می‌شود این اعتصاب‌ها تا تاریخ ۳۱ دسامبر (۱۰ دی‌ماه) ادامه خواهد داشت.

به گزارش یورونیوز پس از آنکه کارکنان فرودگاه در سراسر ایتالیا در ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) دست به اعتصاب زدند، به نظر می‌رسد این کشور در سال جدید میلادی نیز شاهد این دست اعتراض‌های فرودگاهی باشد. اتحادیه کارگری ایتالیایی

« CUB Transporti» در تاریخ ۹ ژانویه (۱۹ دی) اعتصاب چهارساعته را در فرودگاه‌های سراسر کشور اعلام کرده است. در همان روز، کارکنان خدمات زمینی شرکت «سوئیس پورت ایتالیا» در فرودگاه میلان نیز قصد دارند به مدت ۲۴ ساعت دست از کار بکشند. پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه شهر «ورونا» ایتالیا نیز در تاریخ ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) ممکن است با اختلال مواجه شوند، زیرا کارکنان کنترل ترافیک هوائی اعلام کرده‌اند در این تاریخ فرودگاه را ترک می‌کنند.

به نوشته یورونیوز شورای بین‌المللی فرودگاه (ACI) اروپا در گزارشی هشدار داده است که در فرودگاه‌های هدف اعتصاب به‌ویژه در فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا ایجاد صف‌های طولانی و زمان انتظار مسافران می‌تواند تا سه ساعت باشد. در برخی موارد حتی گزارش شده است که مسافران به دلیل تاخیرها پرواز خود را از دست داده‌اند.