تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
افزایش ساعت کار میادین میوه و تره‌بار تهران به مناسبت شب یلدا

به مناسبت نزدیک‌شدن به شب یلدا، ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران افزایش پیدا کرد.
سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به استقبال شهروندان تهرانی برای خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران و با توجه به فرارسیدن شب یلدا، سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ساعات کاری بازارهای میوه و تره‌بار را افزایش داد. براساس این اطلاعیه ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار علاوه‌بر یکشنبه، امروز دوشنبه نیز از ساعت ۸ تا ۱۳ ظهر و از ساعت 14:30 تا ۲۰ آماده خدمت‌رسانی خواهد بود. شهروندان می‌توانند برای خرید روزانه به‌ویژه خرید شب یلدا، در این ساعات به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران مراجعه کنند. همچنین شهروندان می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد اقدام به سفارش محصولات موردنیاز خود کنند تا در سریع‌ترین زمان و با کیفیت بالا به دست‌شان برسد.

