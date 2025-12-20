کد خبر: ۳۲۴۶۷۵
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
قمهکشان محله پیروزی تهران به ضرب گلوله پلیس متوقف شدند
سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری چهار قمهکش محله پیروزی تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: مدتی پیش در یک واحد صنفی در محله پیروزی، عدهای از اراذل و اوباش با یکدیگر درگیر شدند و قمه و چاقو کشیدند. پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی، تعداد سه نفر از همین اراذل خیلی زود شناسایی شدند؛ اما حین دستگیری با چاقو قصد حمله به پلیس را داشتند که مورد هدف گلوله قرار گرفتند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: یکی دیگر از اراذل نیز فرار کرده بود و با سلاح گرم تیراندازی کرده بود. این متهم نیز پس از دریافت حکم قضائی، دستگیر شد. گفتنی است این متهم به مأموران حمله کرد که بلافاصله مورد با استفاده از قانون بهکارگیری سلاح، مورد هدف قرار گرفته و دستگیر شد.