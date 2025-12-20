دستگیری ۱۳۰۰ سارق و ۸۲ مالخر در طرح 3 روزه پلیس آگاهی
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: در مرحله اول طرح سهروزه مقابله با سرقتهای خرد بیش از هزار و ۳۰۰ سارق دستگیر و بیش از دو هزار و ۲۰۰ فقره انواع سرقت کشف شد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ کامیار چهری اظهار داشت: این طرح با تمرکز بر برخورد با سارقان حرفهای و مهار سرقتهای خرد، در سراسر کشور به اجرا درآمد. در جریان اجرای این عملیات سراسری یکهزار و ۳۳۶ نفر سارق و ۸۲ نفر مالخر شناسایی و دستگیر شدند و دو هزار و ۲۵۴ فقره انواع سرقت مرتبط با خودرو کشف شد.
چهری افزود: پلیس آگاهی در کنار مقابله با سرقتهای کلان و سازمانیافته، برخورد با سرقتهای خرد را نیز به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان در دستورکار قرار داده و با اجرای طرحهای هدفمند این نوع جرایم را به صورت مستمر رصد و مهار میکند.
وی ادامه داد: اجرای این طرح با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی، اشراف عملیاتی، گشتهای هدفمند و پیگیری تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی انجام شد و نتایج آن بیانگر اثرگذاری رویکرد پیشگیرانه و برخورد قاطع با سارقان است.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ضمن توصیه به شهروندان به اینکه خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از جمله قفل پدال مجهز کنند، تاکید کرد: از رها کردن اشیای قیمتی داخل خودرو خودداری و از پارک اتومبیل در معابر کمنور و خلوت پرهیز کنید.