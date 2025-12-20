امدادرسانی هلالاحمر به ۱۳ هزار نفر و فوت 7 هموطن در حوادث جوی اخیر
سخنگوی جمعیت هلالاحمر اعلام کرد نیروهای امدادگر هلالاحمر طی چند روز گذشته به ۲۹هزار و ۶۸۹ نفر هموطنان آسیبدیده از شرایط و گرفتار در برف و سیلاب خدمات ویژه ارائه کردند.
به گزارش ایرنا، مجتبی خالدی روز شنبه با اشاره به آمادهباش کامل و امدادرسانی مؤثر نیروهای امداد و نجات هلالاحمر در جریان بارشهای گسترده و شدید برف و باران در ۲۴ استان کشور و وقوع حوادثی از جمله سیلاب، کولاک و انسداد جادهها بهویژه محورهای کوهستانی و صعبالعبور، اظهار داشت: تاکنون علاوهبر «محمد قربان»، امدادگر جمعیت هلالاحمر که حین امدادرسانی به سیلزدگان در جهرم، به شهادت رسید، ۶ هموطن دیگر نیز در سیلاب روزهای گذشته جان خود را از دست دادهاند.
به گفته خالدی، در همین رابطه حدود سههزار نفر (دوهزار و 919 نفر) پس از عملیات امداد و نجات در استانهای مختلف به صورت اضطراری اسکان داده شدند.
وی همچنین با اشاره به رهاسازی هزار و ۱۶۶ خودرو از داخل برف و کولاک شدید مناطق کوهستانی، گفت: حدود ۳۱۰ نفر نیز با انتقال از محل، به صورت اضطراری اسکان داده شدند. در همین خصوص ۳۸۷ واحد مسکونی دیگر نیز که به علت وقوع سیل دچار آبگرفتگی کامل شده بودند، با حضور نیروهای امدادونجات هلالاحمر تخلیه و به صورت موقت و اضطراری ایمنسازی شدند.
سخنگوی هلالاحمر افزود: توزیع ۱۹هزار و ۱۰۹ مورد اقلام زیستی و هفتهزار و ۴۰۷ بسته اقلام غذایی نیز به صورت اضطراری به آسیبدیدگان از شرایط نامساعد جوی در سطح استانهای درگیر از دیگر اقدامات جمعیت هلالاحمر در روزهای اخیر است.
خالدی با بیان اینکه امدادگران هلالاحمر در سراسر کشور بهویژه در مناطق درگیر مخاطرات جوی برای هرگونه خدمترسانی در آمادهباش کامل هستند، از عموم هموطنان خواست هرگونه حوادث ناشی از سوانح و نیاز به امدادرسانی را به شماره ۱۱۲ هلالاحمر اطلاع دهند.
تداوم بارندگیها در شمال و شمالشرق کشور
سازمان هواشناسی نیز با صدور هشدار زردرنگ نسبت به خطرات ناشی از برف یا باران در روز یکشنبه در گلستان، خراسانشمالی، شرق مازندران و شمال خراسانرضوی هشدار داد.
به گزارش سازمان هواشناسی، این سازمان با صدور هشدار سطح زرد فعالیت سامانه سامانههای بارشی صادر اعلام کرد: احتمال خطرات ناشی از بارش برف یا باران، رعدوبرق در نواحی گرمسیر، وزش باد شدید موقت، پدیده مه و کاهش محسوس دما یکشنبه در گلستان، خراسانشمالی، شرق مازندران و شمال خراسانرضوی ادامه خواهد داشت.
سازمان هواشناسی کشور خطرات ناشی از این شرایط را اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی جادهها بهویژه در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، مهگرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، وزش باد شدید موقت و کولاک برف در مناطق برفگیر و خسارت به سازههای موقت محصولات و ماشینآلات کشاورزی ارزیابی کرده و به همین سبب مواردی مانند پرهیز از سفرهای غیرضروری بهویژه در گردنههای برفگیر، تجهیز خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی بهویژه در نواحی سردسیر، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه و مسیلها و خودداری از فعالیتهای کوهنوردی را توصیه کرده است.