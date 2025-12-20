ورود ماهانه تا 3 رام قطار به ناوگان مترو تهران از فروردین ۱۴۰۵
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با اجرای قرارداد جدید، در صورت ورود کامل واگنها، ناوگان متروی تهران با رشد ۷۴درصدی مواجه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، محسن هرمزی درباره اینکه طی قرارداد ایران و چین در حوزه اتوبوسهای برقی چه اقداماتی انجام شده است، اظهار داشت: در فاز نخست، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی از چین خریداری شد که تاکنون ۳۹۰ دستگاه وارد کشور شده و بقیه به زودی در گمرک ترخیص خواهند شد. همچنین قرارداد خرید ۴۰۰ اتوبوس دوکابین نهائی شده است. علاوه بر این، در سفر اخیر شهردار تهران به چین، قرارداد خرید ۷۵ دستگاه متروباس سهکابین با ظرفیت حمل حدود ۳۰۰ نفر منعقد شد که قرار است در خط پایانه شرق تا میدان آزادی فعالیت کنند. در بخش تاکسیهای برقی اقدامات جدی در جریان است. تا امروز پلاکگذاری هزار و ۷۵۲ تاکسی برقی آغاز شده و ۱۰۰ دستگاه از آنها در پایانههای پرتردد از جمله میدان امام خمینی(ره)، ولیعصر(عج)، رسالت، ونک و بازار مرکزی تهران بهکار گرفته شدهاند. هرمزی در پاسخ به این سؤال که همکاری با طرف چینی در حوزه حملونقل ریلی دارای چه ابعاد و جزئیاتی است، گفت: در حوزه ریلی، یکی از بزرگترین قراردادهای سالهای اخیر منعقد شد. براساس این قرارداد، هزار و 71 دستگاه واگن مترو برای تهران در نظر گرفته شده است. در قرارداد اولیه ۶۳۰ دستگاه پیشبینی شده بود که با پیگیریهای انجامشده، ۱۶۱ دستگاه دیگر با افزایش ۲۵درصدی به آن افزوده شد و وزارت کشور نیز ۲۸۰ دستگاه دیگر را به سهم تهران اضافه کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه دو رام قطار مترو شامل ۱۴ واگن مراحل نهائی ساخت را میگذرانند و یکی از آنها تا پایان دیماه به صورت آزمایشی وارد کشور میشود. همچنین کشتیهای حامل قطارها رزرو شدهاند و از فروردین ۱۴۰۵، هر ماه دو تا سه رام قطار وارد تهران خواهد شد. اجرای کامل این قرارداد حدود سه سال زمان میبرد و از خرداد ۱۴۰۵ نیز همکاری مشترک برای بومیسازی ساخت قطارها آغاز میشود.
معاون شهردار تهران درباره انعقاد قرارداد برای ساخت خط مترو با طرف چینی، افزود: ساخت کامل خط ۸ متروی تهران بهصورت مستقیم به شرکتهای چینی سپرده شده است. این خط به عنوان رینگ ارتباطی داخلی شبکه مترو عمل میکند و با طول تقریبی ۴۰ کیلومتر و ۳۵ ایستگاه، از جنوبشرق تا شمالشرق تهران امتداد دارد و ۱۳ منطقه شهری را پوشش میدهد. در این قرارداد، شرکتهای چینی متعهد شدهاند در صورت نهائی شدن تأمین مالی (فاینانس)، ۵درصد از مبلغ کل قرارداد را تأمین کنند.