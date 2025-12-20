هیچکس در دولت موافق بیاحترامی به دولتهای گذشته نیست
در پی اظهارات یکی از چهرههای اصلاحطلب درباره دولت شهید آیتالله رئیسی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی بر رویکرد وحدتمحور دولت چهاردهم تأکید کرد.
در پی حاشیههای ایجادشده در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی با حضور رئیسجمهور و اظهارات یکی از چهرههای اصلاحطلب درباره دولت شهید آیتالله رئیسی، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی بر رویکرد وحدتمحور دولت چهاردهم تأکید کرد.
حضرتی در شبکه ایکس تصریح کرد: «در دولت هیچ فردی نهتنها موافق بیاحترامی به دولتهای گذشته نیست، بلکه رئیسجمهور پزشکیان قدردان زحمات تمام دولتها، مخصوصاً دولت شهید رئیسی است و در بیان دستاوردها، همواره از تلاشهای دولت سیزدهم به نیکی یاد میکند.»
وی در ادامه تأکید کرد: «امروز کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند وفاق و یکدلی است.»
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که محمدرضا آقا ابراهیمی، رئیس سابق جبهه اصلاحات خراسان جنوبی، در نشست مذکور، دولت سیزدهم را با ادبیاتی تند مورد انتقاد قرار داد؛ اظهاراتی که با واکنش منفی گستردهای از سوی جریانهای سیاسی و برخی مسئولان همراه شد.بسیاری از منتقدان این سخنان، ضمن نادرست دانستن توصیف دولت شهید رئیسی، تأکید کردند که دولت سیزدهم در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی و سیاسی کشور، مسئولیت اداره امور را بر عهده داشت و کارنامه آن باید بر اساس دادههای آماری، شرایط تحریمی و واقعیتهای میدانی مورد قضاوت قرار گیرد.