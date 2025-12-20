کسب کرسی آسیایی برای هندبال ایران

علیرضا پاکدل با رای اعضا در جریان بیست‌وپنجمین کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا به عنوان نایب‌رئیس‌ کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب شد.

بیست و پنجمین کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا دیروز شنبه ۲۹ آذرماه به میزبانی کشور مصر و قبل از برگزاری کنگره فدراسیون جهانی با حضور نمایندگان همه کشورهای عضو برگزار شد. در این کنگره انتخابات رئیس، نواب رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا برای دوره ۴ ساله پیش رو نیز انجام شد که علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال ایران موفق شد با رای اعضای کنگره به عنوان نایب‌رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب و معرفی شود.این کرسی مهم و کلیدی در حالی برای هندبال ایران به دست آمد که پاکدل در ۴ سال اخیر به عنوان عضو هیئت‌رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا فعالیت می‌کرد و با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته و پیشرفت چشمگیر هندبال ایران در این دوره موفق شد کرسی نایب‌رئیسی قاره کهن را به نام ایران بزند. بدر محمد ذیاب صالح الذیاب نیز در این انتخابات به صورت رسمی به عنوان رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا برای ۴ سال آینده انتخاب شد.