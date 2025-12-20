تشریح ملاک انتخاب کشور ثالث توسط رئیس فدراسیون بسکتبال

رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن تاکید بر آنچه منجر به لغو دوباره امتیاز میزبانی ایران در انتخابی جام جهانی شد، در مورد انتخاب کشور ثالث و ملاک موردنظر برای آن توضیح داد.

تیم ملی بسکتبال در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی و از پنجره دوم این مسابقات، اسفندماه باید برگزارکننده دو دیدار برابر اردن و عراق باشد. امتیاز میزبانی این دو دیدار از آنِ بسکتبال ایران است با این حال فدراسیون جهانی بسکتبال تصمیم به لغو برگزاری این دو دیدار در ایران گرفت.بدین ترتیب همچون پنجره نخست انتخابی جام جهانی، دیدارهای خانگی تیم ملی بسکتبال در پنجره دوم در کشوری ثالث برگزار خواهد شد.

جواد داوری در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر در این زمینه و در پاسخ به این پرسش که «چرا فدراسیون بسکتبال مانع از لغو دوباره امتیاز میزبانی نشد؟»، گفت: پیش از این رایزنی و مکاتبات لازم را داشتیم تا بتوانیم دیدارهای خانگی را در کشور خودمان برگزار کنیم. اسناد و مدارک لازم مبنی بر وجود شرایط لازم و استاندارد برای میزبانی را هم در اختیار فیبا قرار داده بودیم اما در نهایت این تصمیم گرفته شد.فیبا برای لغو میزبانی ایران موضوع امنیت را مطرح کرده است. البته ما در کشورمان رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا را برگزار می‌کنیم با این حال فیبا این تصمیم را گرفته است. البته مشابه این تصمیم در مورد اسرائیل هم گرفته شده است.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: در واقع به خاطر مسائل همیشه مطرح میان ایران و رژیم صهیونیستی و تاکید بر وجود امنیت لازم و بالا برای میزبانی، فدراسیون جهانی بسکتبال میزبانی ما و سرزمین‌های اشغالی را در این پنجره انتخابی جام جهانی لغو کرده است. بدین ترتیب دیدارهای مان در این پنجره باید در کشور ثالث برگزار شود.داوری در واکنش به اینکه «امکان شکایت به تصمیم فیبا وجود ندارد؟»، تصریح کرد: به هر حال تصمیمی است که با وجود رایزنی‌های قبلی ما گرفته شده است. بسکتبال ایران پنجره‌های مهم دیگری هم دارد و باید سعی کنیم برای آن پنجره‌ها، امتیاز میزبانی را در اختیار داشته باشیم.

داوری در مورد کشور ثالث برای دیدار با اردن و عراق در پنجره سوم انتخابی جام جهانی گفت: انتخاب کشور ثالث می‌تواند با پیشنهاد خودِ ما انجام شود. در این زمینه در حال رایزنی و بررسی هستیم و تا یک هفته هم فرصت داریم، گزینه موردنظر را به فیبا معرفی کنیم. وی در مورد ملاک انتخاب کشور ثالث برای دیدارهای پنجره دوم انتخابی جام جهانی گفت: ترجیح این است که در کشوری بازی کنیم که از حیث تماشاگر برای مان خوب باشد و هموطنان مقیم بتوانند با حضور در سالن، ملی‌پوشان را تشویق کنند. رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این پرسش که «امکان دارد مانند پنجره نخست، لبنان میزبان دیدار تیم ملی ایران شود؟»، گفت: این امکان هم وجود دارد اما سایر گزینه‌ها را هم بررسی می‌کنیم و تا یک هفته دیگر پیشنهادمان را به فیبا اعلام می‌کنیم.