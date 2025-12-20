ستارههای غایب باید مستندات پزشکی ارائه دهند فرنگی کاران به 3 تورنمنت بینالمللی اعزام خواهند شد
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی میگوید ستارههای غایب مسابقات قهرمانی کشور فقط در صورت داشتن مستندات پزشکی میتوانند به چرخه انتخابی برگردند.
مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) یادبود زنده یاد لقمان رضایی مربی فقید شهرستان ایذه و استان خوزستان روزهای 25 لغایت 28 آذرماه در شهر اهواز استان خوزستان برگزار شد و در پایان تیم میزبان بهعنوان قهرمانی دست یافت. در این رقابتها خوزستانِ میزبان با ۱۳۸ امتیاز قهرمان شد، تیم قم با ۱۰۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. استانهای فارس و تهران نیز با ۹۵ و ۹۲ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند. مازندران و توابع تهران نیز با ۹۰ و ۷۸ امتیاز ردههای بعدی را از آن خود کردند.
خوزستان با محمد حسینوند پناهی در ۵۵ کیلو، پویا ناصرپور در ۶۰ کیلو و محمدامین حسینی در ۸۲ کیلو سه قهرمان در این رقابتها داشت، درحالیکه مازندرانیها هم با علی اسکو در ۷۷، ناصر علیزاده در ۹۷ و مرتضی الغوثی در ۱۳۰ کیلو، برابر با تیم میزبانِ قهرمان، در اوزان دهگانه اولی داشتند. فارس با میثم دلخانی در ۶۳ کیلو و محمد کمالی در ۶۷ کیلو دو اولی داشت و دو قهرمانی اوزان ۷۲ و ۸۷ کیلوگرم نیز از آن محمدجواد رضایی از قم و بهروز هدایت از کرمانشاه شد. ردهبندی تیمی و انفرادی این رقابتها به شرح زیر است:
تیمی: 1- خوزستان 138 امتیاز 2- قم 101 امتیاز 3- فارس 95 امتیاز 4- تهران 92 امتیاز 5- مازندران 90 امتیاز 6- توابع تهران 78 امتیاز 7- کردستان 36 امتیاز 8- اصفهان 34 امتیاز 9- کرمانشاه 27 امتیاز 10- گیلان 25 امتیاز.
اسامی نفرات دعوت شده
به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
اما پس از برگزاری رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور، رنگرز سرمربی تیم ملی اسامی نفرات دعوت شده به اولین اردو را اعلام کرد. اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای یک لغایت ۹ دی ماه در خانه کشتی شهید صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
*۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) محمد حسینوند پناهی (خوزستان) محمدرضا توکلیان (فارس)
*۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران) پویا ناصرپور (خوزستان)
*۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) میثم دلخانی (فارس) رضا بهمنی (فارس)
*۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) محمد کمالی (فارس) محمد اسکندری (اصفهان)
*۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) امید بهمنی (فارس)
*۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیر عبدی (قم) اهورا بویری (خوزستان)
*۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (خوزستان) محمدامین حسینی (خوزستان) محمد ارجمند (فارس)
*۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت (کرمانشاه) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)
*۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران) امیررضا مرادیان (تهران)
*۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی (مازندران) محمدسروش رنجبر (همدان) آرمان طهماسبی (کردستان)
استارت تیم ملی کشتی فرنگی بعد از شب یلدا
بعد از پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی در سال 2026 حسن رنگرز در گفتوگو با سایت فدراسیون کشتی درخصوص برنامههای تیم ملی و سطح برگزاری این رقابتها توضیحاتی را ارائه داد و گفت: سال چهارم رقابتهای قهرمانی کشور را بهعنوان مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی پشت سر گذاشتیم. رقابتهای بسیار خوبی را با حضور جوانان شایسته و حضور چهرهها و پدیدهها شاهد بودیم. این چرخه شفاف و عادلانه پوشیدن پیراهن تیم ملی و اینکه کشتیگیران میدانند برای رسیدن به دوبنده تیم ملی چه گامهایی را بردارند و از چه فیلترهایی عبور کنند طبیعتا شرایط را برای پشتوانه سازی در کشتی فرنگی به طور مشخص باز گذاشته است.
رنگرز در مورد غیبت برخی از کشتیگیران در این مسابقات عنوان کرد: در صورتی که غایبین مستندات لازم را که مورد تأیید کمیته پزشکی فدراسیون قرار بگیرد ارائه دهند، به نوعی از این امکان بهرهمند میشوند که در مورد آنها بازنگری شود. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در ادامه گفت: اولین اردوی ما جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از 1 لغایت 9 دی ماه با حضور قهرمانان برگزار و دوره انتقال را با برنامهای که دکتر میرزایی خواهند داد، پشت سر میگذارند. یک مجموعهای از تستها، آزمونها و آزمایشها مدنظر ما است که در این اردو گرفته خواهد شد. با هماهنگی بهعمل آمده با هیئت کشتی استانها، آقایان بابک ولی محمدی از استان خوزستان و محمدعلی چمیانی از استان فارس نیز هم به جمع کادر فنی اضافه خواهند شد.
او ادامه داد: با مساعدت فدراسیون جوانان شایستهای که زیر 23 سال سن دارند در راستای تمرینات تیم ملی امید و با توجه به اینکه رقابتهای جهانی سال 2026 در کشور آمریکا برگزار خواهد شد راهی تورنمنت مطرح وهبی امره ترکیه که از عیار بالایی برخوردار است خواهند شد و جوانان شایستهای که داعیه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند میتوانند به نوعی شایستگی خود را در مرحله دوم که ارزیابی بیرونی است نشان دهند. رنگرز در پایان افزود: نفرات اول هم طبیعتا در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی به رقابتهای رنکینگ کرواسی اعزام خواهند شد و انشاءالله بتوانند مزد زحمات خود را بگیرند. حضور در تورنمنت رنکینگ آلبانی را نیز در دستور کار داریم، که انشاءالله با همکاری فدراسیون یک تیم هم به آن رقابتها اعزام خواهد شد.