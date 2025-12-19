جلسه 16 ساعته اروپا برای مصادره اموال روسیه از ترس واکنش پوتین شکست خورد

نشست 16ساعته سران اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به نفع اوکراین، از ترس واکنش روسیه شکست خورد.

سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پس از ۱۶ ساعت مذاکره در بروکسل، بر سر استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به نفع اوکراین‌، شکست خوردند. عقب‌گردی که به گفته کارشناسان برای آلمان و رئیس کمیسیون اروپا یک ضربه سیاسی و برای کل اروپا یک ضربه حیثیتی محسوب می‌شود. براساس گزارش‌ها در این نشست اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت برخی کشورها مثل بلژیک و مجارستان نتوانست به توافق نهائی برسد تا از حدود ۲۱۰میلیارد یورو دارایی مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای تأمین مالی کمک به اوکراین- از طریق وام یا مصادره- استفاده کند. در نتیجه، رهبران اروپا به جای آن تصمیم گرفتند ۹۰میلیارد یورو از طریق استقراض مشترک اتحادیه اروپا (از جیب خودشان) به اوکراین وام بدهند. براساس گزارش‌ها مخالفان این طرح در اتحادیه اروپا چند استدلال اصلی داشتند: اول؛ مخالفان معتقد بودند که تملک یا مصادره مستقیم دارایی‌های یک کشور خارجی (حتی اگر مسدود شده باشد) برخلاف حقوق بین‌الملل است و می‌تواند حقوق مالکیت، حاکمیت دولتی و مصونیت حاکمیت را نقض کند و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد چالش قرار گیرد. دوم، مسئله دارایی‌های مسدودشده روسیه برای برخی کشورها مثل بلژیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بخش عمده این دارایی‌ها در شرکت مالی «یوروکلیر» قرار دارد که در بلژیک ثبت شده است. دولت بلژیک خواستار تضمین تأمین مالی نامحدود برای بلژیک در صورت اقدام روسیه برای بازپس‌گیری این دارایی‌ها بود، اما این درخواست از سوی بسیاری از کشورهای اروپا رد شد! درنهایت براساس گزارش‌ها تهدید شدید روسیه به واکنش به مصادره این دارایی‌ها و تهدید به تلافی‌جویی باعث شد که اروپا نتواند از این دارایی‌ها به نفع روسیه استفاده کند.

به گزارش روزنامه پولیتیکو، به جای این طرح، کشورهای اروپایی مجبور شدند با یک برنامه جایگزین اضطراری موافقت کنند؛ طرحی مبتنی بر بدهی مشترک اتحادیه اروپا که نخست‌وزیر بلژیک چندین هفته به دنبال آن بود و تا ساعات پایانی نشست، گزینه‌ای بعید تلقی می‌شد. براساس طرح جایگزین رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند که طی ۲ سال، ۹۰میلیارد یورو به‌صورت مشترک وام بگیرند و در اختیار اوکراین قرار دهند؛ مبلغی که با بودجه مشترک اتحادیه اروپا تضمین خواهد شد.

این توافق یک مسیر کمک‌رسانی حیاتی برای اقتصاد جنگ‌زده اوکراین فراهم می‌کند؛ اقتصادی که با احتمال کسری مالی از اوایل بهار آینده و ادامه جنگ با روسیه برای چهارمین سال پیاپی روبه‌روست. نخست‌وزیر بلژیک در توضیح موضوع مربوط به دارایی‌های روسیه گفت: «برخی از این موضوع خوش‌شان نیامد... آنها می‌خواهند پول پوتین را مصادره کنند.» اما او تأکید کرد که سیاست‌گذاری باید منطقی باشد، نه احساسی، و افزود: «عقلانیت پیروز شد». نشریه «وال‌استریت ژورنال» نیز روز جمعه نوشت که وام ۹۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین، از جیب مالیات‌دهندگان اروپایی برداشت می‌شود.

واکنش روسیه

دستیار ارشد کرملین در واکنش به شکست اروپا در استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه تاکید کرد ناکام ماندن طرح اتحادیه اروپا برای دستبرد زدن به دارایی‌های توقیف‌شده روسیه ضربه‌ای به جنگ‌طلبان تحت رهبری «اورزولا فون در لاین» است. به گزارش ایسنا، «کیریل دیمیتریف»، در پستی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت: «صدای عاقلان در اتحادیه اروپا جلوی استفاده غیرقانونی از ذخایر روسیه برای تامین اعتبارات اوکراین را گرفت. فعلاً قانون و عقلانیت پیروز شده است». همچنین «گریگوری کاراسین»، رئیس کمیته امورخارجه پارلمان روسیه در پستی که در پیام‌رسان تلگرام منتشر کرد، نوشت: «فعلاً این قوانین بین‌المللی بوده‌اند که غلبه یافته‌اند نه اورزولا فون در لاین.» معاون شورای امنیت روسیه نیز اجلاس سران اتحادیه اروپا در مورد دارایی‌های روسیه را «اجلاس دزدها» توصیف کرد. به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری مدودف در شبکه ایکس نوشت: اروپا برنامه‌های خود برای دزدیدن دارایی‌های روسیه را رها نکرده است، اما موقتاً در مورد این موضوع «سکوت» کرده است.