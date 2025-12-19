دانشگاه‌ پیوند خودش را با فیضیه محکم کند. و فیضیه محکم کند پیوستگی خودش را به دانشگاه. شما دو قشری هستید که اگر اصلاح بشوید، اصلاح می‌شود ملت‌ها. و اگر خدای نخواسته شما اصلاح نشوید، یا منزوی بشوید، مملکت‌تان و کسانی که می‌توانند در مملکت کاری بکنند منزوی خواهند شد، و قدرت‌هایی که منافع خودشان را از دست داده‌اند به میدان می‌آیند و یک حکومت وجیه الملّه می‌آورند روی کار، و آن حکومت وجیه الملّه تمام چیزهای ما را به باد فنا خواهد داد!

صحیفه امام؛ ج14؛ ص188 | جماران؛ 14 اسفند 1359